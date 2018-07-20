Bakan Gül: 15 Temmuz'un FETÖ'yle doğrudan ilgili olduğuna dair çok önemli delil bulundu (2)

'OHAL TERCİH ETTİĞİMİZ BİR YÖNTEM DEĞİL'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Giresun'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Recep Öncebe'nin cenaze törenine katıldıktan sonra, AK Pati İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Salonu dolduran partililere hitap eden Bakan Gül, Türkiye'nin kendi refleksleriyle terörle mücadelede önemli başarılar elde ettiğini ifade etti. OHAL'in tercih ettikleri bir yöntem olmağını ve kaldırıldığını anlatan Bakan Gül, şöyle dedi:

"OHAL uygulaması bizim için tercih edilebilir bir uygulama değildi. Anayasa'da olan ve zaruret gereği uyguladığımız bir yönetim biçimiydi. Ama hamdolsun artık Türkiye kendi refleksleriyle terörle mücadelede önemli başarılar elde etmiştir. Teknik olarak buna imkânımız olmasına rağmen Cumhurbaşkanımız seçim süresince OHAL'in uzatılmayacağına yönelik bir vaadi vardı. Bugün milletimize verdiğimiz bir sözü gerçekleştirme adına sevindirici bir tabloyu yaşıyoruz. Bundan sonra, OHAL uygulamalarına son verilmiş durumdadır. Terörle mücadelede ihtiyaç duyduğumuz konularla ilgili TBMM'de bir kanun teklifi var. Bugün komisyonda kabul edildi. Bu da terörle etkin mücadeleyi sağlamak adına bir tedbir olarak karşımızdadır. Türkiye terörle etkin mücadeleyi başarıyla sürdürmüş ve sürdürmeye de devam edecektir."