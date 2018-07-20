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Bakan Gül: 15 Temmuz'un FETÖ'yle doğrudan ilgili olduğuna dair çok önemli delil bulundu

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.07.2018 14:51 | Son Güncelleme

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimiyle doğrudan ilgili olduğuna dair yeni delil bulduklarını belirterek, "Çok önemli bir delil elde edildi.

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimiyle doğrudan ilgili olduğuna dair yeni delil bulduklarını belirterek, "Çok önemli bir delil elde edildi. Bir FETÖ'cünün telefonundan elde edilen delil. O gece FETÖ'nün darbeyle doğrudan ilgili olduğuna dair delildir. Bunu ilgililere ulaştırdık ve bu konuda bir adım bekliyoruz" dedi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, çeşitli temaslarda bulunmak üzere seçim bölgesi Gaziantep'e geldi. Sabah saatlerinde Gaziantep Adliyesi'ni ziyaret eden ve Baro Başkanlığında avukatlar ile bir araya gelen Bakan Gül, daha sonra Nizip ilçesine gitti. Nizip Belediyesi'ni ziyaret eden Bakan Gül, burada gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. '4 BİN FETÖ'CÜ YARGIDAN TEMZLENDİ' Tüm alanlarda olduğu gibi yargıda da FETÖ'cülere yönelik çalışma yürütüldüğünü ve terör örgütü ile irtibatı bulunan 4 bin kişinin meslekten ihraç edildiğini anlatan Bakan Gül, "FETÖ ile mücadelemiz hız kesmeden devam ediyor. 251 şehidimizin kanı yerde kalmayacak şekilde adalet tecelli etmektedir. Türkiye'de özellikle FETÖ'nün yargıdan temizlenmesiyle beraber yaklaşık 4 bin hakim-savcı ihraç edildi. Yargıda artık adaletten şaşmayacak şekilde bir yargılama söz konusudur. Yıl sonu itibarıyla bu darbe davalarının nihayete ereceğine inanıyoruz. Buradaki temel amacımız, suçlu ile suçsuzun ayrılmasıdır. Adalet bizim yol haritamızdır" dedi. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi konusunda Dışişleri ve Adalet Bakanlığı heyetinin Amerika'da çalışma yaptığını, ABD'den de bir heyetin Türkiye'ye geldiğini anlatan Bakan Gül, şunları söyledi: "Hem tutuklular hem de iadelerle ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Bizim temel gündemimiz FETÖ'nün iadesiydi. Çok önemli bir delil elde edildi. Bir FETÖ'cünün telefonundan elde edilen delil. O gece FETÖ'nün darbeyle doğrudan ilgili olduğuna dair delildir. Bunu ilgililere ulaştırdık ve bu konuda bir adım bekliyoruz. Bu konunun takipçisi olacağız. Biz bağımsız Türk yargısına bunların teslim edilmesini istiyoruz." Bakan Gül, terörist cenazesine katılan HDP'lilere ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını da dile getirdi. Bakan Gül, İsrail'in son kanun tasarısının Ortadoğu'nun şiddet sarmalına girmesine yönelik tehlikeli bir yaklaşım ve provokasyon olduğunu da belirterek, "Filistin varlığını inkar etmek kabul edilemez. Bu saldırıyı asla kabul etmeyeceğiz. İsrail'in işgal ettiği yerleri yasalaştırmaya çalışmasını asla kabul etmiyoruz" dedi. OHAL uygulamasının sona erdiğini de hatırlatan Gül, bundan sonraki dönemin ekonomi ve hukuk alanında reformlar dönemi olacağını sözlerine ekledi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
FETO nasil tespit edilir FETO ile kasila kasila poz verenler deriyi ovenler fethullah gülen hocaefendi Turkiye'nin yetiştirdiği çok kıymetli bir değer diyenler fetocu degilmidir?
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