Bakan Gül: 40 yıllık terör örgütünü, 2 yılda bitirdik demek düşünülemez

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ ile kararlılıkla ve hiçbir zafiyete düşmeden büyük titizlikle mücadele edildiğini belirterek, "40 yıllık bir terör örgütüyle 2 yıllık bir mücadele ile 'bu örgütü bitirdik' demek asla düşünülemez" dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep'te Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genç Yöneticiler Okulu’nun açılışına katıldı. Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Ak Parti Milletvekili Ahmet Uzer ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de katıldığı törende konuşan Bakan Gül, en büyük zenginliğin, gençlik olduğunu belirtti. Bakan Gül, şöyle dedi:

"Gençler özgürce düşünen ve hayallerini mankutlaştırmayan önemli bir zenginliktir. Kişi başına düşen milli gelir isterse 100 bin dolar olsun, onurlu, imanlı, ayağı yere basan, Türkiye’nin bağımsızlığı için canını feda etmeye hazır olan genciniz yoksa isterse kişi başı geliriniz 100 bin dolar olsun ama kişi başına düşen milli yerli gencimizin sayısı ne kadar fazla olursa o kadar iyidir. En büyük gerçek zenginlik gençlik zenginliğidir. Çünkü 'Nereye gidiyorsunuz?' sorusuna 'Kızılelma'ya gidiyorum' diyen Türkiye’nin birçok yerinde Trabzon'da Eren, Diyarbakır’da Yasin, 'Kızılelma' diyen Afrin’deki Mehmetçiğimiz ve bu ülke için canını seve seve veren bütün gençlerimiz Türkiye’nin en büyük zenginliğidir."