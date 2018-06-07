Bakan Gül, AA Editör Masası'na konuk oldu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, darbe girişimine ilişkin yargılamalarda 171 dosyada karar verildiğini, 116 davanın devam ettiğini bildirdi. Bakan Gül, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, gündeme ilişkin değenlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. FETÖ davalarına ilişkin bir soru üzerine Bakan Gül, FETÖ'nün devletin bütün hücrelerine 40 yıl boyunca sızan, bazen muhafazakar bazen de sosyal demokrat görünümde bir terör örgütü olduğunu söyledi. AK Parti'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın FETÖ ile mücadelesini kimsenin hafife almaya hakkı olmadığını vurgulayan Gül, "Cumhurbaşkanımız, 'şuralar dinleniyor' dediğinde yalnız bırakanlar bugün ne kadar doğru olduğunu görüyor. FETÖ ile mücadele bugün kararlı bir şekilde devam ediyor. 40 yıldır gizli ajanda ile 'Devleti ele geçirene kadar kendinizi gizleyin' mottosuyla yetişmiş bir örgüt için 'İki yılda bitirdik, artık mücadele sona erdi, başarıyla bitti' bunu kimse diyemez. Burada kararlı, teyakkuz içerisinde, istikrarlı bir şekilde mücadeleyi sürdürmek lazım." ifadesini kullandı.

- "2 bin 140 mahkumiyet kararı verildi" Gül, 15 Temmuz darbe girişimi davalarının devam ettiğini hatırlatarak "Fiili darbe davalarının genel itibarıyla yüzde 70 oranında ilk derecede sonuçlandığını söyleyebiliriz. Darbe davalarında 287 dosyanın 171'inde karar verilmiştir, 116 dava devam etmektedir. 2 bin 140 mahkumiyet, bin 478 beraat kararı verilmiştir." dedi. FETÖ davalarında 622 sanığın ağırlaştırılmış müebbet cezası aldığını vurgulayan Gül, bu sanıklardan 31'i hakkında 4 kez, 4 sanık hakkında da 3'er kez ağırlaştırılmış müebbete hükmedildiğini bildirdi. 887 sanığın müebbet hapisle cezaladırıldığını, 631 sanığa 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası ile bin 478 kişi hakkında da beraat kararı verildiğini aktaran Gül, şöyle devam etti: "Yargı mensupları büyük bir titizlikle mücadeleyi sürdürüyor. Bugün zaten yargıya yönelik tehditlerin, FETÖ'cüler yargıdayken yargıya söz söylemeyelerin, FETÖ'cüler yargıdan temizlendikçe yargıya söz söylemesinin temelinde de FETÖ ile etkin mücadeleyi zayıflatmak, yargı mensuplarının vermiş olduğu haklı yargılama mücadelelerini hafife almak ve bu konuda mücadeleyi zaafa uğratma çabası vardır."

- "Adil Öksüz için Almanya'ya talepte bulunduk" Bakan Gül, 15 Temmuz gecesi anayasayı ortadan kaldırmak isteyenlerin, bugün anayasa ve hukuk çerçevesinde yargılandığını belirtti. Gül, "Türk yargısı bağımsızdır, adil bir şekilde yargılamayı yapmaktadır. Bu konuda da hepimizin bu sürece saygılı olması ve bu sürecin de takipçisi olması lazım. 2018 sonunda bu yargılamaların Türkiye'nin yargı gündeminden düşeceğini, tamamlanacağını düşünüyorum." dedi. Türkiye'de darbe girişiminin artık cezasız kalmadığını vurgulayan Gül, seçilmiş Başbakan'ın idam edildiği Türkiye'den bugün darbecilerin yargılandığı bir Türkiye'ye gelindiğini aktardı. FETÖ davasının firari sanıklarından Adil Öksüz'ün Türkiye'ye iadesine ilişkin herhangi bir ülke nezdinde girişimde bulunup bulunulmadığının sorulması üzerine Gül, bu konudaki iade ve yakalama taleplerinin hazırlandığını, Dışişleri Bakanlığı nezdinde Almanya'dan bir talepte bulunulduğunu söyledi. Adil Öksüz'ün Almanya'da olup olmadığına ilişkin bir soruya karşılık Gül, "Bizim öyle bir tespit anlamında değil ama kamuoyuna yansıyan birtakım bilgiler ve haberler üzerine böyle bir mahkemenin talebi oldu. Henüz Bakanlığımıza iletilmiş herhangi bir dönüş olmadı. Süreci hep birlikte takip edeceğiz. Bu konuda gerekli girişimleri hukuk çerçevesinde sürdüreceğiz." dedi.