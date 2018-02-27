Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çekya’da yakalanan eski PYD Eşbaşkanı Salih Müslüm’ün serbest bırakılmasına ilişkin, "Asla kabul edilebilir bir durum değildir, hukuki değildir" dedi.
Adalet Bakanı Gül, Anayasa Komisyonu toplantısı öncesi Çekya’da yakalanan eski PYD Eşbaşkanı Salih Müslüm’ün serbest bırakılmasını değerlendirdi. Gül, Salih Müslüm’ün serbest bırakılmasına ilişkin soruya, "Türkiye ile Çekya suçluların iadesine yönelik sözleşmeye taraf iki ülkedir. Bu uluslararası sözleşme gereği 18 günden az, 40 günden fazla olmamak üzere bir tutuklama kararı verilmesi gerekiyordu. Ancak bugün görülüyor ki hukuki mülahazadan ziyade siyasi gerekçelerle karar çıkmamıştır. Bu hususta sözleşmelere, hukuka aykırı karar çıkmıştır. Biz elbette bu konunun takipçisi olacağız. Türkiye Cumhuriyeti olarak Merasim Sokak, Güvenpark’ta ve diğer eylemlerde güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza yönelik terör saldırılarını yapan terör örgütü elebaşlarına yönelik bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Asla kabul edilebilir bir durum değildir, hukuki değildir, asla kabul edilebilecek bir durum değildir" yanıtını verdi.
Uluslararası hukukun dikkate alınmadığına işaret eden Bakan Gül, kararı asla kabul etmediklerini ifade etti.
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