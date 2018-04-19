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Bakan Gül, Bahçeli ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2018 20:58 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Gül: -"Türkiye'de hukuk sistemi var. Kimse haksız bir iftirayla karşı karşıya kalamaz"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

Gül'ün, MHP Genel Merkezine gelerek Bahçeli ile yaptığı ve yaklaşık 15 dakika süren görüşmenin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin uyum yasaları kapsamında yürütülen çalışmayla ilgili olduğu ifade edildi.

Gül, görüşmenin ardından bir gazetecinin, "Milliyetçi muhafazakar akademisyenlere yönelik bir FETÖ operasyonu planlandığı" iddialarına ilişkin sorusuna, "İddialarla değil, belgelerle, olgularla uğraşılır. Türkiye'de savcılar, mahkemeler, hukuk işlemektedir. Böyle bir konu, iddia hakkında bilgimiz yok. Türkiye'de hukuk sistemi var. Kimse haksız bir iftirayla karşı karşıya kalamaz." yanıtını verdi.

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Bahçeli Bakan Gül görüşme

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