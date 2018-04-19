Bakan Gül, Bahçeli ile görüştü

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.
Gül'ün, MHP Genel Merkezine gelerek Bahçeli ile yaptığı ve yaklaşık 15 dakika süren görüşmenin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin uyum yasaları kapsamında yürütülen çalışmayla ilgili olduğu ifade edildi.
Gül, görüşmenin ardından bir gazetecinin, "Milliyetçi muhafazakar akademisyenlere yönelik bir FETÖ operasyonu planlandığı" iddialarına ilişkin sorusuna, "İddialarla değil, belgelerle, olgularla uğraşılır. Türkiye'de savcılar, mahkemeler, hukuk işlemektedir. Böyle bir konu, iddia hakkında bilgimiz yok. Türkiye'de hukuk sistemi var. Kimse haksız bir iftirayla karşı karşıya kalamaz." yanıtını verdi.
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