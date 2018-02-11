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Bakan Gül: Bomba Türkiye'ye geldiğinde Türk, Kürt ayırt etmemektedir

POLİTİKA HABERLERİ | 11.02.2018 17:51 | Son Güncelleme

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, 'Zeytin Dalı Harekâtı'nın Suriye'nin Afrin kentindeki herhangi bir gruba karşı değil, teröristlere yönelik düzenlendiğini belirterek, "Bomba Türkiye'ye geldiğinde Türk, Kürt ayırt etmemektedir" dedi.

Bakan Gül: Bomba Türkiye'ye geldiğinde Türk, Kürt ayırt etmemektedir

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, (DHA)- ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, 'Zeytin Dalı Harekâtı'nın Suriye'nin Afrin kentindeki herhangi bir gruba karşı değil, teröristlere yönelik düzenlendiğini belirterek, "Bomba Türkiye'ye geldiğinde Türk, Kürt ayırt etmemektedir" dedi.
Abdulhamit Gül, Gaziantep'te AK Parti Şehitkâmil Gençlik Kollarının kongresine katıldı. Şehitkâmil Kültür Merkezinde düzenlenen kongreye Bakan Gül'ün yanı sıra; milletvekilleri Ahmet Uzer, Nejat Koçer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve partililer katıldı.
Kongrede konuşan Bakan Abdulhamit Gül, Afrin'de terör örgütlerine yönelik yürütülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'na değindi. 'Zeytin Dalı Harekâtı'nın Türkiye'nin huzuru için başlatıldığını belirten Bakan Gül, "Asla ve asla bizim başka ülkelerin toprağında gözümüz yok. Bizim kendi sınırlarımızın güvenliği için bu operasyon başlatılmıştır. Bu operasyonda siviller asla hedef değildir. Hedef olan; bizim vatandaşlarımıza, camimize, kutsal mabedimize, esnafımızın dükkânına, hemşerilerimizin ve vatandaşlarımızın evine bomba gönderen teröristlere karşı yapılmaktadır bu harekât. Türkiye'nin bu harekâtı, bir meşru müdafaa olarak yapılmaktadır, icra edilmektedir. Oradaki Kürtleri değil, teröristlere yapılmaktadır" dedi.
'ÇOK BÜYÜK HASSASİYET VAR'
Bakan Gül, 'Zeytin Dalı Harekâtı'nın bölgedeki her hangi bir gruba değil, terör unsurlarına yönelik olduğunu ifade ederek, şöyle dedi:
"Bomba Türkiye'ye geldiğinde Türk, Kürt ayırt etmemektedir. Bizler bin yıldır bu topraklarda etle tırnak gibi Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Çerkez'iyle kardeş gibi yaşadık, kıyamete kadar da kardeşçe yaşayacağız. Bizim kardeşliğimizi hiç kimse sona erdiremeyecektir. Bugün yapılan harekât da oradaki bir gruba, Kürt'lere karşı değildir. Bunun altını hassasiyetle önemle çizmek istiyorum. Bu operasyonda Mehmetçiğimizin dikkat ettiği hususlardan birisi, sivillere asla zarar gelmemesi yönünde çok büyük bir hassasiyet göstermektedir. Bu hassasiyeti dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir millette göremezsiniz. Bombalar yağdırılır; tarihi eserler, kültürel eserler, masumlar, canlılar, hayvanlar, insanlar, siviller ölmüş, ölmemiş buna dikkat etmez. Ama bizim milletimiz, bu konuda en büyük hassasiyeti göstermiştir, göstermeye devam etmektedir. 'Fırat Kalkanı'nda bunu gösterdik. Yine orada DEAŞ terörüyle mücadelede bu hassasiyet gösterildi. Türkiye'de çukurlar kazarak, terörü hortlatmak isteyenlere karşı verilen mücadelede de bu hassasiyet gösterildi. Yine 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda da sivillere asla zarar gelmemesi için bu gayret gösterilmektedir."
'SURİYELİLERİN MEMLEKETLERİNE DÖNECEĞİ BİR SONUCU VERECEKTİR'
Bakan Gül, harekâtın bir diğer amacının da Suriyeli sığınmacıların evlerine özgürce dönmelerini sağlamayı amaçladığını kaydederek, şöyle devam etti:
"İnşallah bu harekât, başarıyla sonuçlanacaktır. Ülkemizi, memleketimizi tehdit eden bu terör unsurları inşallah ortadan kaldırılacaktır. Böylece bugün Suriye'den gelen Gaziantep'imizde yaklaşık 500 bin insan yaşamaktadır. İnşallah Suriyeli bu misafirlerimiz de kendi ülkelerinde özgürce yaşayacakları günü en kısa zamanda göreceklerdir. Bu operasyonun bir diğer amacı da yine yurtlarına özgürce dönmeleri için Suriyelilerin inşallah memleketlerine döneceği bir sonucu verecektir."
Konuşmaların ardından tek liste halinde gidilen kongrede Mesut Bozatlı, AK Parti Şehitkâmil İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına seçildi.

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Bakan Gül: Bomba Türkiye'ye geldiğinde Türk, Kürt ayırt etmemektedirBakan Gül: Bomba Türkiye'ye geldiğinde Türk, Kürt ayırt etmemektedirBakan Gül: Bomba Türkiye'ye geldiğinde Türk, Kürt ayırt etmemektedirBakan Gül: Bomba Türkiye'ye geldiğinde Türk, Kürt ayırt etmemektedir

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
NE İŞ YA VALLAHİ AĞIZLARINI AÇIYORLAR KÜRT KAPATIYORLAR KÜRT!!! ÜLKEMİZDEKİ KÜRT SAYISI 6 MİLYON DEĞİL.. 80 MİLYONU AŞMIŞ ÜLKEMİZDEKİ NUFUSUN % 7 ORANI KÜRT... HAİN PKK OLAYI KÜRTLERİN İŞİ.. BIKTIK YA VALLAHİ... NEDİR BU ARKADAŞ YA... TECHİRDEN BAŞKA ÇARE VARMI? YOOKKKKKKKKKK......
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