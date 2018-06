Bakan Gül, canlı yayında soruları yanıtladı

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iade talebine ilişkin iddialarıyla ilgili, "Sayın İnce, Genel Başkanı tarafından yalanlanmıştır. Bu konuyla ilgili herhangi bir gecikme, herhangi bir farklı usulen durum söz konusu değil. Türkiye'de bu yargı usulleri mahkemeler tarafından talep edilmekte, hazırlanmakta." dedi.

Gül, Gaziantep'te CNN Türk'ün canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Kandil'deki terör örgütü hedeflerine yönelik operasyonun başarıyla sürdüğünü belirten Gül, "Kandil için Türkiye’yi tehdit eden bütün unsurlar tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar her türlü gelişmeyi ve her türlü tedbiri ve her türlü adımı kararlı bir şekilde atacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki hükümetimizin ortaya koyduğu irade, bugünde hepimizin takip ettiği gibi Türk Silahlı Kuvvetleri asla taviz vermeden Türkiye'yi tehdit eden unsurlar tamamen bertaraf oluncaya kadar bu mücadeleyi ve hangi operasyon ne şekilde gerekiyorsa bunu kararlı şekilde sürdürecektir." diye konuştu.