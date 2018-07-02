HABER

Bakan Gül: En ağır cezayı alacaktır, tasarı kanunlaşacaktır

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.07.2018 14:49 | Son Güncelleme

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın titiz ve hızlı şekilde yürütüldüğünü belirterek, "Olayın faili ya da failleriyle ilgili süreç en hızlı şekilde sonuçlanacak ve en ağır cezayı alacaktır.

GAZİANTEP, (DHA)- ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın titiz ve hızlı şekilde yürütüldüğünü belirterek, "Olayın faili ya da failleriyle ilgili süreç en hızlı şekilde sonuçlanacak ve en ağır cezayı alacaktır. Biliyorsunuz tasarıyı meclise sevk etmiştik ama meclisin tatile girmesiyle yasalaşmamıştı. İlk dönemde bu konu da yine kanunlaşacaktır" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te AK Parti milletvekilleriyle birlikte Adalet Sarayı'nda düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Gül, Ankara'nın Polatlı ilçesinde, kaybolduktan 1 hafta sonra şu an tutuklu bulunan Uğur K. tarafından dikilen elektrik direğinin dibine gömülü olarak bulunan Eylül Yağlıkara ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Gül, olayla ilgili yargılama sürecinin hızlı şekilde sürdürüldüğünü belirterek, "Bu konuda gerçekten bir baba, bir Adalet Bakanı, bir milletvekili olarak bu menfur olayla ilgili öfkemizi söyleyecek kelime bulmakta zorlanıyoruz. Olayın faili ya da failleriyle ilgili süreç en hızlı şekilde sonuçlanacak ve en ağır cezayı alacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yargı makamları bu soruşturmayı yapmaktadır ve bizler de bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Olayla ilgili bir tutuklu ve gözaltılar söz konusu" dedi.

'EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILACAĞINA KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN'

Bakan Gül, soruşturmanın tamamlanmasının ardından durumun tüm açıklığıyla ortaya çıkacağını ifade ederek, "Soruşturma makamı bu hususlarla ilgili ifadeleri ve gerekli incelemeleri yaptıktan sonra durum tüm açıklığıyla ortaya elbette çıkacaktır. Olayın cinsel istismar boyutuyla ilgili iddiaların doğru olup olmadığı da yine adli tıp soruşturmasının ardından netlik kazanacaktır. Şu anda bu konuyla ilgili tam bu fiilin olup olmadığıyla ilgili bir şey söylemek erken. Adli tıp incelemeleri de devam etmektedir. Bu olayla ilgili özellikle sosyal medyada da işte cesedin farklı parçalara ayrıldığı gibi bir takım yanlış, doğru olmayan bilgiler var. Bu konuda savcılık makamının bilgilendirmesine itibar edilmesini ve bu alçak fiilden sorumlu olan kişinin ya da kişilerin en ağır şekilde cezalandırılacağına kimsenin şüphesi olmasın. Biz de bu olayın takipçisi olacağız. Başsavcılık makamı da soruşturmayı tüm boyutlarıyla araştırıp, sebebini ve bu konudaki tüm failleri en net bir şekilde ortaya koyacaktır" diye konuştu.

TASARI KANUNLAŞACAK

Bakan Gül, cinsel istismar suçlarıyla ilgili yasa tasarısına ilişkin ise şunları söyledi:

"Bu konuda biliyorsunuz AK Parti olarak cezaları arttırdık. Ancak yine Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla bir komisyon kuruldu. Özellikle suça giden sebepleri engelleyecek, caydıracak neler olabilir bunları ortaya koyduk. Faillerin mağdurla ya da yakınlarıyla irtibata geçebileceği, ortamlarda bulunabileceği gelişmeleri engelleyecek çalışmalardan tutun da cezaları, infazları artıracak çalışmalara kadar tüm düzenlemeleri yaptık. Bu husus da meclisimizin ilk gündem maddelerinden olacaktır. Biliyorsunuz tasarıyı meclise sevk etmiştik ama meclisin tatile girmesiyle yasalaşmamıştı. İlk dönemde bu konu da yine kanunlaşacaktır."

PARTNERDünya kupasındaki güzel Instagram'ı sallıyorDünya kupasındaki güzel Instagram'ı sallıyor
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: 24 Haziran'da milletimiz kazandıBaşbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: 24 Haziran'da milletimiz kazandı
Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Son dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar var

Bekir Ağırdır: 2020'de erken genel seçim olacak, AK Parti İstanbul ve Ankara'yı kaybedebilir

Bekir Ağırdır: 2020'de erken genel seçim olacak, AK Parti İstanbul ve Ankara'yı kaybedebilir

Sultangazi'de iş yerini basan eski damat bıçakla dehşet saçtı!

Sultangazi'de iş yerini basan eski damat bıçakla dehşet saçtı!

Tiryakiler dikkat! Sigara vergilendirme sistemi değişti

Tiryakiler dikkat! Sigara vergilendirme sistemi değişti

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Kabine için sürpriz isimler gündemde! Ankara kulisleri bunu konuşuyor

Kabine için sürpriz isimler gündemde! Ankara kulisleri bunu konuşuyor

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın, CHP için aldığı kulisi açıkladı: Macron Modeli

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın, CHP için aldığı kulisi açıkladı: Macron Modeli

Meral Akşener hakkında çok konuşulacak iddia! İlk hedefi belli oldu

Meral Akşener hakkında çok konuşulacak iddia! İlk hedefi belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Cumhurbaşkanlığı Sistemi nasıl olacak?

Cumhurbaşkanlığı Sistemi nasıl olacak?

'Ankara Kuşu' kim? Çarpıcı iddialar Meclis gündemine taşındı

'Ankara Kuşu' kim? Çarpıcı iddialar Meclis gündemine taşındı

Yerel seçim tarihi ne zaman? CHP'li isim yerel seçim için tarih verdi: 4 Kasım 2018

Yerel seçim tarihi ne zaman? CHP'li isim yerel seçim için tarih verdi: 4 Kasım 2018

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

Muharrem İnce yeni parti mi kuracak? Herkes bu iddiaları konuşuyor

Muharrem İnce yeni parti mi kuracak? Herkes bu iddiaları konuşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.