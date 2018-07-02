Bakan Gül: En ağır cezayı alacaktır, tasarı kanunlaşacaktır

GAZİANTEP, (DHA)- ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın titiz ve hızlı şekilde yürütüldüğünü belirterek, "Olayın faili ya da failleriyle ilgili süreç en hızlı şekilde sonuçlanacak ve en ağır cezayı alacaktır. Biliyorsunuz tasarıyı meclise sevk etmiştik ama meclisin tatile girmesiyle yasalaşmamıştı. İlk dönemde bu konu da yine kanunlaşacaktır" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te AK Parti milletvekilleriyle birlikte Adalet Sarayı'nda düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Gül, Ankara'nın Polatlı ilçesinde, kaybolduktan 1 hafta sonra şu an tutuklu bulunan Uğur K. tarafından dikilen elektrik direğinin dibine gömülü olarak bulunan Eylül Yağlıkara ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Gül, olayla ilgili yargılama sürecinin hızlı şekilde sürdürüldüğünü belirterek, "Bu konuda gerçekten bir baba, bir Adalet Bakanı, bir milletvekili olarak bu menfur olayla ilgili öfkemizi söyleyecek kelime bulmakta zorlanıyoruz. Olayın faili ya da failleriyle ilgili süreç en hızlı şekilde sonuçlanacak ve en ağır cezayı alacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yargı makamları bu soruşturmayı yapmaktadır ve bizler de bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Olayla ilgili bir tutuklu ve gözaltılar söz konusu" dedi.