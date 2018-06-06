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Bakan Gül: Gençlere güçlü Türkiye bırakacağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.06.2018 14:18 | Son Güncelleme

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, birilerinin, Türkiye'nin büyümesini ve gelişmesini istemediğini belirterek, "Türkiye'nin büyümesini istemeyenler, asla başarıya ulaşamayacaklar.

Bakan Gül: Gençlere güçlü Türkiye bırakacağız

Mustafa KANLI/GAZIANTEP, (DHA) - ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, birilerinin, Türkiye'nin büyümesini ve gelişmesini istemediğini belirterek, "Türkiye'nin büyümesini istemeyenler, asla başarıya ulaşamayacaklar. Biz de çok çalışarak, gençlere güçlü bir Türkiye bırakmak istiyoruz" dedi.
Adalet Bakanı Gül, üniversiteye hazırlanan öğrenciler için düzenlenen seminere katıldı. Şahinbey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Bakan Gül, gençlerin geleceğe güvenle bakabileceği bir Türkiye olduğunu söyledi. Gençlere güçlü Türkiye bırakmak istediklerini belirten Bakan Gül, "İstikrar ve huzur içerisinde yaşayan 80 milyon Türk vatandaşı, güçlü, büyük ay yıldızlı bayrağımız ve Türkiye Cumhuriyeti var. Bununla ne kadar gurur duysanız azdır. Bütün bunları gençlerimiz için hazırladık. Bizim görevimiz gençlere güçlü bir Türkiye bırakmak. Sizin göreviniz de aldığınız emaneti daha güzel bir şekilde sizden sonrakilere bırakmak. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, hükümetlerimiz döneminde gençlere çok büyük önem verdik" diye konuştu.
Siyasette de gençlerin önünü açtıklarını ve seçilme yaşını 18'e indirdiklerini dile getiren Bakan Gül, "Çünkü biz gençlerimize güveniyoruz. Sadece sınava odaklanın, geleceğiniz ile ilgili endişe etmeyin. Çünkü biz sizin için size daha güçlü bir Türkiye bırakmak için gece gündüz çalışıyoruz. Çalışmaya da devam ediyoruz" dedi.

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Bakan Gül: Gençlere güçlü Türkiye bırakacağızBakan Gül: Gençlere güçlü Türkiye bırakacağız

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