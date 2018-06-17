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Bakan Gül: Hayvanlar konusunda hapis cezası getirecek düzenlememiz var

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.06.2018 17:40 | Son Güncelleme

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Hayvanları şefkatle kollamak hepimizin görevi.

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA) - ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Hayvanları şefkatle kollamak hepimizin görevi. Suistimalleri önleyecek, para cezasını hapis cezasına çevirecek düzenlememiz var. Bunun bir an evvel kanunlaşması için gerekli çalışmayı yapacağız" dedi. Adalet Bakanı Gül, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e geldi. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Gül, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bacaklarıyla kuyruğu kopuk halde bulunan ve İstanbul'da tedaviye alındığı veteriner kliniğinde ölen yavru köpekle ilgili konuştu. Olayla ilgili titiz soruşturma yapıldığını belirten Gül, kanundaki suistimalleri önleyecek gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi. Kanundaki para cezasını hapis cezasına çevirecek düzenlemelerin kanunlaşması için gerekli çalışmayı yapacaklarını vurgulayan Bakan Gül, "Sapanca ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ve Valiliğimiz titiz bir şekilde soruşturmayı sürdürdü ve tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. İlgili operatör sürücüsüne, mahkeme, tutuklama kararı verdi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklanmıştır. Bu konu asla kabul edilemez bir olay. Hayvanları insan olan herkes koruyup, o sevgiyle şefkatle büyütmek, kollamak hepimizin görevi. Bu konuda kanundaki suistimalleri daha da önleyecek tüm tedbirleri de aldık. En yakın zamanda çıkan kanunlarla suistimalleri önleyecek, para cezasını hapis cezasına çevirecek düzenlememiz vardır. Bunun bir an evvel kanunlaşması için gerekli çalışmayı yapacağız" diye konuştu.

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