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Bakan Gül: Hükümetin arkasında karanlıt güçler yok

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.06.2018 20:37 | Son Güncelleme

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, hükümetin arkasında hiç bir kirli elin ve karalık gücün olmadığını söyledi.

Bakan Gül: Hükümetin arkasında karanlıt güçler yok

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, hükümetin arkasında hiç bir kirli elin ve karalık gücün olmadığını söyledi.
Gaziantep'te, Burç Mahallesi’nde Sosyal tesis açılış törenine Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile davetliler katıldı. Hükümetin arkasında yurtdışında Türkçe manşetler yazan gazete patronların, kirli ellerin ve karanlık odaların olmadığını belirten Bakan Gül, hükümetin arkasında milletin desteği olduğunu anlattı. Karanlık güçlerin olmadığını ifade eden Bakan Gül, şöyle konuştu:
“Hükümetin arkasında kim var. Yurtdışındaki kirli eller mi var. Türkçe manşetlerle çıkan gazete patronları mı var. Karanlık odalar mı var. Bu hükümetin arkasında hiç bir karanlık güç yoktur. Bizim arkamızda anamızın ak sütü gibi helal olan milletin desteği vardır. Bu milletten başka hiçbir gücümüz yoktur. Bu millet darbelerle başa çıktı. Seçilmiş hükümetin Başbakan’ı Menderes’i idam sehpasına götürürken o gün ahı vardı. 15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı’nı indirmek isteyen hain FETO’culara geçit vermeyen bu millet oldu. Şimdi 15 Temmuz direnişi devam ediyor. Sandık da Türkiye’nin geleceği için bir kader seçimidir. Huzurumuzu bozmayanlar geçit vermeyeceğiz. Terörle etkin mücadeleyi sürdüreceğiz. Ekonomik istikrarı biz sağladık, daha da iyisini birlikte yapacağız. Milletin huzurunu bozan terör örgütlerine karşı başarıyla operasyonlar yaptık. Türkiye dışında da Afrin’de bu operasyonları başarıyla sürdürdük. Biz bu milletin huzurunu güvenini sokakta bulmadık”
Askere kimsenin dil uzatamayacağını ve buna milletin izin vermeyeceğini belirten Bakan Gül, "Kahraman mücadeleyi yapan Mehmetçiğimizin komutanına birileri çıkıp laf söylüyor. Bir tek Mehmetçiğin, askerin mi morale ihtiyacı var? 'Benim de morale ihtiyacım var' diyor. Orada terörle mücadele eden, göğüs göğse çarpışan askerin komutanın morali ile senin moralin bir mi? Onun morali bozulursa bozulsun benim ama moralim düzgün olsun diyen bir kişi bu ülkenin Cumhurbaşkanı adayı olmuş. Mehmetçiğin, vatandaşın morali elbette ki senden önemlidir. Askerimize dil uzatamazsın, sana asla izin vermez bu millet. 24 Haziran’da nasıl olur milletimiz karar verecek” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Bakan gül beraberindekilerle birlikte Burç Sosyal Tesisi’nin açılışını yaptı.

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