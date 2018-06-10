Bakan Gül: İade talepleri, 86 klasörle Amerika'ya ulaştırılmıştır

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Darbe öncesi ve sonrası iade talepleri ile ilgili bütün deliller, 86 klasörü ile birlikte Amerika’ya ulaştırılmıştır, iletilmiştir. Hiçbir eksiklik yoktur. Burada Sayın İnce'ye düşen, diğer ülkelere yüksek sesle karşı çıkmaktır" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Gül, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iade talebinin usulüne uygun olmadığı yönündeki iddiasını yalanladı. Bütün iade taleplerinin usule uygun yapıldığını vurgulayan Gül, şunları söyledi:

"Böyle bir iddianın hiçbir geçerliliği yok. 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' diyenlerin ve 15 Temmuz sonrasında ülkemizin dirliği ve düzeni için alınan kararlara 'darbe' diyenlerin başka bir şey söylemesini beklemiyoruz. Bu konudaki duruşları, milletin durduğu yerde değil. 'Çeviriler yapılmadı, İngilizce'ye çevrilmedi' gibi iddialar, zamanında FETÖ'cülerin kullandığı, tükettiği iddialardır. Bunun doğru olmadığı da ispatlandı. Bunu tekrar yeni bir şeymiş gibi kim servis ediyor, buna dikkat etsinler. Çünkü bunlar, FETÖ'cüler tarafından kullanılan iddialardı ve onlar bile bunu söylemekten çekindiler. İşin öyle olmadığı açıkça ortaya çıktı. Her şeyin belgesinin ve tercümesinin olduğu ortaya çıktı ve bunun FETÖ'cülerin bir yalanı olduğu ortaya çıktı. Şimdi kalkıp, cumhurbaşkanı adayı olarak milletten oy isteyen birisinin, FETÖ'cülerin kullandığı iddiaları ve yalanları milletin içerisinde gözüne bakarak, dillendirmesi büyük bir hatadır. Şimdi Amerika’dan birisinin söylediği bir şey üzerine iddiada bulundu. Bunun doğru olmadığını görünce eline bir mızrak almış ve bu mızrağı hangi çuvala koyacak, onun derdindeler; ama o mızrak hiçbir çuvala sığmaz. Çünkü o iddiaların hiçbirisi doğru değildir. Biz öyle bir şey olsa 'Hodri meydan' demezdik. Bir eksiği olan hiç kimse böyle bir şeyi söylemez."