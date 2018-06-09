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Bakan Gül, iftarda vatandaşlarla buluştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.06.2018 21:39 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'in Nizip ilçesinde stadyumda düzenlenen iftar programına katıldı

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'in Nizip ilçesindeki iftarda vatandaşlarla bir araya geldi.

Bakan Gül, Nizip Stadyumu'ndaki programda yaptığı konuşmada, ilçeyi kalkındırmaya devam ettiklerini, daha da iyiye götüreceklerini belirtti.

Nizip'in AK Parti dönemindeki yatırımlarla şaha kalktığını anlatan Gül, "Stadyumu da güzel bir yeşil alana dönüştüreceğiz. 400 yataklı Devlet Hastanemiz yapılacak. Tiyatro, sinema salonlarıyla birçok ilde olmayan kültür merkezimizin temelini attık. Cezaevimiz de tamamlanmak üzere. Eski yeri de gençlerimiz için spor salonu yapacağız. Dar gelirli aileler için konut yapılacak. Nizip verimli toprakların, güzel insanların yaşadığı bir yer. " diye konuştu.

Gül, Nizip halkının daima AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olduğunu vurgulayarak, 24 Haziran seçimlerinde de aynı desteği beklediklerini bildirdi.

Bakan Gül, AK Parti'ye verilecek oyların, hizmetlerin teminatı olacağını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
abdülhamit gül Gaziantep iftar Nizip

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