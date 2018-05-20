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Bakan Gül: İnce’nin açıklamaları gerçekten talihsiz (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.05.2018 17:56 | Son Güncelleme

AMCASININ CENAZESİNE KATILDI ​Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün hayatını kaybeden amcası Tevfik Gül (83) için Ardanuç Merkez Camisi'nde ikindi vakti tören düzenlendi.

Bakan Gül: İnce’nin açıklamaları gerçekten talihsiz (2)

AMCASININ CENAZESİNE KATILDI
​Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün hayatını kaybeden amcası Tevfik Gül (83) için Ardanuç Merkez Camisi'nde ikindi vakti tören düzenlendi. Cenazeye Bakan Gül, Artvin Valisi Ömer Doğanay, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Bakan Gül'ün babası Cemil Gül ile yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazının ardından Tevfik Gül, Peynirli köyünde toprağa verildi. Taziyeleri kabul eden Bakan Gül, namazın ardından omuz verdiği amcasının tabutunu bir süre taşıdı.

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