Bakan Gül: Şimdi geriye değil, önümüze bakma zama

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- ADALET Bakanı Adulhamit Gül, seçimlerin geride kaldığını belirterek, "Şimdi geriye değil, önümüze bakma zamanı" dedi.

Bakan Abdulhamit Gül, Gaziantep'in İslahiye ilçesine seçim sonrası teşekkür ziyaretinde bulundu. Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci ile birlikte AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Gül, kalabalığa seslendi. Seçmenlere destek için teşekkür eden Bakan Gül, şöyle dedi:

"24 Haziran'da İslahiye'de, Gaziantep'te ve Türkiye'de milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı bu millet yalnız bırakmadı. Yedi düvele karşı Türkiye'nin büyümesini, Türkiye'nin gelişmesini istemeyenler Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'a karşı bir kampanya yaptılar. Türkiye karşı, AK Parti'ye karşı kampanya yaptılar. Bu aziz millete, ülkeye karşı kampanya yaptılar. Ama bu eli öpülesi millet sandıkta kalbiyle ferasetiyle sandığa gitti ve Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında dimdik durdu. Allah sizden razı olsun. 24 Haziran'da yeni bir sistemin kapısını bu millet açmıştır."