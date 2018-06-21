Bakan Gül, soruları yanıtladı

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, iki kez oy kullandığı iddia edilen kadının serbest bırakılmasıyla ilgili, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ifadeler aldı, gerekli soruşturmalar, yazışmalar yapıldıktan sonra yapıldıktan sonra kamuoyuna açıklama yapıldı ve ilgili kişinin serbest bırakılmasına karar verildi. İlk bulgulara göre aslında iki farklı kişinin olduğu ve iki farklı kişinin de farklı tarihlerde kullandığı esasen de mükerrer oyun kullanılmadığı yönünde bir tespite ulaşıldı." dedi.

Gaziantep'teki seçim çalışmaları kapsamında TRT Haber'in canlı yayınında soruları yanıtlayan Gül, yurt dışı seçmenlerin önceki seçimlere göre daha yüksek bir katılım gerçekleştirdiğini söyledi.

Oy kullanma işleminin sürdüğü yerlerdeki seçmenleri sandığa davet eden Gül, Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi olmak adına sandığa giden herkese teşekkür etti.

Bakan Gül, iki kez oy kullandığı iddia edilen kadının serbest bırakılmasıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Bu iddiaya konu olan söz konusu kişi, iki resim paylaşmış. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ifadeler aldı, gerekli soruşturmalar, yazışmalar yapıldıktan sonra yapıldıktan sonra kamuoyuna açıklama yapıldı ve ilgili kişinin serbest bırakılmasına karar verildi. İlk bulgulara göre aslında iki farklı kişinin olduğu ve iki farklı kişinin de farklı tarihlerde kullandığı esasen de mükerrer oyun kullanılmadığı yönünde bir tespite ulaşıldı. Söz konusu kişi, şu an için elde edilen bilgiler doğrultusunda serbest bırakıldı. Soruşturma yine sürüyor. Kimse bu tür olaylara göz yumamaz. Vatandaşlarımızı da seçim yasaklarına, seçim suçlarına karşı asla tevessül etmemeleri konusunda uyarıyorum çünkü çok ağır cezaları var. Bu konuda da bir müeyyideyle karşılaşırlar, demokraside herkes en dürüst şekilde oyunu kullanmalıdır."