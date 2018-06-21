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Bakan Gül, soruları yanıtladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.06.2018 12:27 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: (2) - "FETÖ'cülerin tasfiyesinden sonra yargı daha güven veren bir çizgiye doğru geliyor ama biz yeterli görmüyoruz. Mahkemeden çıkan herkes ne karar verirse versin 'ben yargıya güveniyorum, adalet var' diyecek" - "Biz şimdi yapacağımız çalışmayla davasını açan vatandaşın eline bir belge vereceğiz, 'Ey kardeşim, senin davan 6 ay sonra bitecek, 5 ay sonra, 8 ay sonra bitecek' diyebileceğiz. Vatandaşımız davasının en geç ne zaman biteceğini bilecek"

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "FETÖ'cülerin tasfiyesinden sonra yargı daha güven veren bir çizgiye doğru geliyor ama biz yeterli görmüyoruz. Mahkemeden çıkan herkes ne karar verirse versin 'ben yargıya güveniyorum, adalet var' diyecek." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Gaziantep'te TRT Haber'in de soruları yanıtlayan Gül, FETÖ yargılamalarıyla ilgili gelinen noktada önemli mesafeler katedildiğini belirterek, bayram gibi tatil zamanlarında bile klasörler üzerinde titizlikle çalışıldığını ve adaletin yerini bulabilmesi için mesai yapıldığını ifade etti.

Bakan Gül, bu konuda gecikmeden adaletin yerine getirilmesini arzuladıklarını vurguladı.

Gül, yargıda zaman yönetimine ilişkin çalışmalar hakkında da şu bilgileri paylaştı:

"Bizim ana iki ilkemiz var. Birincisi yargıya güven, ikincisi ise yargıdaki iş yükünün azaltılması. Bunu seçim beyannamemizde de söyledik. Önümüzdeki dönem güven veren adalet anlayışını hakim kılmaz bizim temel önceliğimiz olacak. 81 milyon, tüm vatandaşımız 'Ben yargıya güveniyorum', 'Benim işim yargıya düşerse, orada bağımsız adil yargıçlar tarafından yargılanacağım ve yargılama da uzun sürmeyecek, geç gelen adalet adalet değildir" diyebileceği bir döneme gireceğiz. Bu konuda çok önemli mesafeler de aldık. Özellikle yargıdan FETÖ'cülerin temizlenmesiyle beraber, birileri rahatsız oldu ama FETÖ'cülerin tasfiyesinden sonra yargı daha güven veren bir çizgiye doğru geliyor ama biz yeterli görmüyoruz. Mahkemeden çıkan herkes ne karar verirse versin 'ben yargıya güveniyorum, adalet var' diyecek. Bu duyguyu herkese verecek bir çalışma yapıyoruz."

Bu çerçevede en fazla sorulardan birinin de açılan davaların uzun sürmesine yönelik olduğunu aktaran Gül, "Burada yargının da iş yükü fazla olduğu için elbetteki süreç uzun olabiliyor ama biz şimdi yapacağımız çalışmayla davasını açan vatandaşın eline bir belge vereceğiz, 'Ey kardeşim, senin davan 6 ay sonra bitecek, 5 ay sonra, 8 ay sonra bitecek' diyebileceğiz. Vatandaşımız davasının en geç ne zaman biteceğini bilecek. Yargı mensuplarımızla bunun üzerine çalıştık ve bir tahmin belirledik. Uymayanlar hakkında gereken işlem yapılacak. " diye konuştu.

- Hayvan hakları

Adalet Bakanı Gül, hayvan haklarıyla ilgili hassasiyetlerinin had safhada olduğunu, bu konuları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile paylaştıklarını aktardı.

"Esasen 5-6 ay önce çalışmalarımızı yapmıştık. Çok komplike bir konu, bu noktada hayvan severlerimizden gelen talepler de vardı. Biz hayvanlara karşı işlenen suçları mala karşı işlenen suçlardan ayırarak, can kastedilen suçlar olarak bir hazırlık yaptık." diyen Gül, seçim sonrasında ilk ele alacakları konunun bu olduğunu vurguladı.

Süresiz nafakayla ilgili tartışmalar konusunda çalışmaların yapıldığına işaret eden Gül, bu konuda Avrupa'daki örnekleri de inceleyip, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile çalışıp, konuyu neticeye ulaştırmak istediklerini sözlerine ekledi.

(Bitti)

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24 haziran Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Gaziantep

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