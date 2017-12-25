Bakan Gül: Tek tip kıyafet milletimizin beklentisiydi (5)

MİLLİ MÜCADELE MÜZESİ'NİN AÇILIŞINA KATILDILARBaşbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan Milli Mücadele Müzesi'nin açılış törenine katıldı. Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıl dönümünde açılan müzeyle ilgili konuşan Bakan Gül, müzelerin milletin geleceğine daha umutla bakmasını sağladığını ifade etti.Mehmet Şimşek ise yaptığı konuşmada Avrupa ülkeleri ile aradaki farkın kapatıldığını söyledi. Gelecek dönemin Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin parlayacağı bir dönem olacağını aktaran Şimşek şöyle dedi:"96 yıl önce gerçekten tarihte eşi benzeri çok az görülmüş bir destan yazıldı. O günün şartlarında muhteşem bir mücadele ve bu mücadele sadece Gaziantep'in kurtuluşuna vesile olmadı. Aslında Anadolu'da düşmana karşı ilk isyan olması hesabıyla Kurtuluş Savaşı'nın da ilham kaynağı oldu. O günden bugüne vatan, millet, bayrak için hayatını kaybeden bütün aziz şehitlerimizi rahmetle, şükranla anıyoruz. Gazilerimizin de anısına buradan saygıyla eğiliyoruz. Büyük fedakârlıklarla bu ülke inşa edildi, bu noktaya gelindi. Ülkemizi, Gaziantep'imizi, gazi şehrimizi daha ileriye taşımak gibi büyük bir sorumluluk altındayız. Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedef doğrultusunda ileriye taşıma ve çabalamak sorumluluğundayız. Yarış içerisinde olduğumuz Batı'yla arayı kapatıyoruz. Gurur duyacağımız bir geçmişimiz var, inşallah çok parlak da bir geleceğimiz olacak. Bundan 15 yıl önce, Avrupa'nın, kişi başına milli gelir bakımından 3'te 1'i düzeyindeydik. Çalıştık, çabaladık. Üretimde ülkemizin kişi başı gelirini de bu sene sonunda Avrupa'nın 3'te 2'sine yükseltmiş olacağız. Bu dönem Türkiye gibi gelişmekte olduğu ülkelerin parlayacağı bir dönem. Bazıları bunu kolay hazmedemeyecek, bu geçiş kolay olmayacak. Ondandır ki yüz yıl önce bu coğrafyada sahnelenmek istenen oyun yeniden sahneleniyor. Bizim o nedenle çok şuurlu olmamız gerekiyor. Bir olacağız, beraber olacağız ve bundan sonra şehrimize ve ülkemize karşı, yakın coğrafyamıza karşı oluşabilecek tehditlere karşı uyanık olacağız. Gaziantep üzerine düşeni Kurtuluş Savaşı'nda yaptı, ilk başarılı mücadeleyi gösterdi ve ülkemiz için ilham kaynağı oldu. O nedenle biz ecdadımızla gurur duyuyoruz. Geleceğimizi de bugünden inşa ediyoruz. Biz ecdadımızın bıraktığı emaneti en iyi şekilde ileriye taşıyacağız. Hep birlikte güçlü, büyük Türkiye'yi inşa edeceğiz."