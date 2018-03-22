Bakan Gül: “Türk milletinin bir yer işgal etmediğini dost, düşman görmüştür”

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Adana’da katıldığı bir açılışta, Afrin’de teröristlere karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nın, Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde başarıya ulaştığını belirterek, "Mehmetçiğimiz destan yazmıştır. Türk milleti, bu aziz millet tarihi boyunca ne bir yer işgal etmiş ne de işgal altına girmiştir. Bunu bir kez daha dost ve düşman görmüştür" dedi. Bakan Gül, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ev sahipliğinde, Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Türkiye genelindeki 66 ceza infaz kurumunda üretilen ürünlerin yer aldığı ‘Ürün ve El Sanatları Fuarı’ açılışına katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan fuarın açılışında konuşan Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, “Adana’da 165 okul ve 15 camide boya ve tadilat çalışması hükümlülerimiz tarafından yapılmıştır. Okullarımızdaki masa ve sıralar ile klimaların bakımları da hükümlülerimiz tarafından yapılmıştır. Hükümlülerimizin ekonomiye katkıları olmuştur. 110 bin fidan hükümlülerimiz tarafından toprakla buluşturulmuştur” dedi.

“Ceza infaz alanlarında da reformlar yapılmaktadır”

Daha sonra konuşan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise fuarı beğendiğini ifade ederek, “Böyle bir güzel şehirde, böyle güzel bir etkinliğe emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ülkemizin farklı yerlerinde düzenlenmektedir. Burada 66 ceza infaz kurumumuzda mahkumlarımız tarafından üretilen ürünler bir ticaret kaygısı güdülmeksizin bugün bu fuarda ürünler sergilenmektedir. İnsan odaklı bir yaklaşımla, ortaya konan bu çalışmaların insanımıza hayırlar getirmesini niyaz ediyoruz. 16 yıldır her alanda olduğu gibi ceza infaz alanlarında da reformlar yapılmaktadır” diye konuştu.

“52 binden fazla tutuklu yüzlerce iş kolunda çalışmalar yapmaktadır”

Cezaevlerinin uluslararası standartlara uygun hale getirildiğini kaydeden Bakan Gül, daha sonra şunları söyledi:

“Cezaevlerinin uluslararası standartlara uygun bir şekilde yapılanması ve hükümlüler için iyileştirme çalışmaları sosyal çalışmalar planlanmıştır. Böylece hem infaz sisteminin modernleştirilmesi kaydedilmiştir. İnsanı merkeze alarak baştan sona bu yaklaşım gözden geçirilmiştir. Asıl olan insanın topluma kazandırılması çalışmasıdır. Bir kişinin kapalı yerde kalmasının ülkeye faydası yok. Üreten, katma değer sağlayan, faydalı olan kişiler toplum ve toplumun düzeni için önemli kazançtır. İş yurtları bugün dünyaya model olacak seviyeye gelmiştir. Bugün 52 binden fazla tutuklu yüzlerce iş kolunda çalışmalar yapmaktadır. TSK’dan diğer Milli Eğitim Bakanlığı’na, üniversitelere kadar birçok ürün ticari kaygı güdülmeksizin bu çalışmalar yapılmaktadır. Cezaevlerinin kendi ihtiyaçlarını da karşılamak adına küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar yetiştirilmektedir.”

Cezaevlerinde 31 bin 799 dekarlık tarım arazilerinin de olduğunu vurgulayan Bakan Gül, “Bunların 16 bin dekarı ekilebilir tarım arazisidir. Yine sera faaliyetleri yapılmaktadır. Bu faaliyetler artarak devam edecektir” diye konuştu.