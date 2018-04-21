Bakan Gül ve Arslan AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan AK Parti Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bazı açılış ve programlara katılmak için Gaziantep’e gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada partililerle bir arayan gelen Bakan Arslan ve Bakan Gül, 24 Haziran’da yapılacak genel seçimlere daha çok çalışılmasını istedi. Muhalefete cevap veren Bakan Arslan, “Eğer yolunu bilirsen gideceğin yer bellidir. Ama yolun nereye çıkacağını bilmiyorsanız ne çıkarsa bahtınıza, yol sizi istediği yere götürür. Diğer partilerin uzun soluklu hedefi olmadığı için yol onları istediği yere götürüyor. Ama bizim hedeflerimiz var. Yolumuza emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

Bakan Gül ise, uyum kanunundaki son paketi de meclise sunduklarını ve bu paketle bir çok belirsizliğin ortadan kalkacağını söyledi.