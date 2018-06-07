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Bakan Gül, Vefa İftarı'nda

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.06.2018 21:29 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "Tüm mahalle temsilcilerinin desteğiyle kent ve ülke genelinde başarıya ulaşmak istiyoruz. Eğer girmedik bir mahalle veya ev bırakırsak sorumluluk ve vebal sizindir"

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 24 Haziran seçimlerine kadar parti teşkilatından, girilmedik sokak ve ev bırakmamalarını istedi.

Gül, AK Parti İl Başkanlığınca bir restoranda düzenlenen Vefa İftarı'nda, Gaziantep'in uzun yıllardır AK Parti iktidarını destekleyen bir kent olduğunu söyledi.

AK Parti'de hizmetin esas alındığını dile getiren Gül, kişisel menfaatlerin bir kenara bırakıldığını vurguladı.

Siyasetin halka hizmet aracı olduğunu anlatan Bakan Gül, şunları kaydetti:

"24 Haziran seçimleri hepimiz, ülkemiz ve geleceğimiz için çok önemli. AK Parti davası sadece il veya ilçe başkanı veya milletvekilinin yürütebileceği bir dava değildir. Hepimize görevler düşüyor. Bu dönemde mahalle temsilcilerimizin önemi ön plana çıkıyor. Tüm mahalle temsilcilerinin desteğiyle kent ve ülke genelinde başarıya ulaşmak istiyoruz. Eğer girmedik bir mahalle veya ev bırakırsak sorumluluk ve vebal sizindir. O anlamda bizler de üzerimize düşeni yapmaya hazırız."

Kapı kapı dolaşarak AK Parti'nin anlatılmasını isteyen Gül, böylelikle istiklal ve istikbale sahip çıkılacağına değindi.

Abdulhamit Gül, konuşmasının ardından eski il başkanları ve il protokolüyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

İftara, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti milletvekilleri, il ve ilçe yönetimlerinde daha önce görev alan partililer katıldı.

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