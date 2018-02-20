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Bakan Gül’den çocuk istismarına ’kimyasal hadım’ açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.02.2018 12:48 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, çocuk istismarında kimyasal hadıma ilişkin, "Kimyasallarla cinsel isteği azaltma, ortadan kaldırma, infaz süresince ve sonrasında mahkeme kararıyla belki bunu birkaç gün içinde tekrardan yürürlüğe koyma hususunda bir irademiz var" dedi.Adalet Bakanı Gül, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, çocuk istismarında kimyasal hadıma ilişkin, "Kimyasallarla cinsel isteği azaltma, ortadan kaldırma, infaz süresince ve sonrasında mahkeme kararıyla belki bunu birkaç gün içinde tekrardan yürürlüğe koyma hususunda bir irademiz var" dedi.
Adalet Bakanı Gül, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Gül, çocuklara cinsel istismar konusundaki soruya, "Sorunun çözümüyle ilgili bir çok başlıklar var. Cumhurbaşkanımız başkanlığındaki Bakanlar Kurulu Toplantısı’nda değerlendirdik. Tüm bunlarla ilgili Başbakan Yardımcımız başkanlığında, Recep Akdağ başkanlığında komisyon kurduk. Tüm tedbirler, sorunların çözümüne yönelik yapılması gereken tüm adımları masaya yatırıp değerlendireceğiz. Ceza Kanunları’nda artırımlar yapıldı. Özgecan cinayetinden sonra, sonraki gelişmelerde yapıldı" ifadelerini kullandı.
Kimyasal hadım, idam cezası gibi cezaların istendiğini soran gazeteciye Gül, "Kimyasallarla cinsel isteği azaltma, ortadan kaldırma, infaz süresince ve sonrasında Mahkeme kararıyla belki bunu birkaç gün içinde tekrardan yürürlüğe koyma hususunda bir irademiz var. Farklı bir düzenleme ile değerlendirdiğimiz konulardan biri de bu" dedi.
İdam talebine ilişkin soruya ise Gül, "Parlamentomuzun vereceği bir karar. Bu konuda talep Grup Başkanlarımızın, partilerimizin yetkili organlarının vereceği bir karardır. Bunlara ilişkin değerlendirmeler yapılacaktır" şeklinde konuştu.
İttifakta hem AK Parti hem MHP’ye oy verilmesine ilişkin soruya Gül, "Bunların hepsini yarın açıklayacağız. Siyasi partilerin sandıkta çıkan oyun hiçbirinin zayi olmayacağı, seçme hakkının hiçbir şekilde halel edilmeyeceği düzenleme yapıldı" açıklamasında bulundu.

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