Bakan Gül'den iki kez oy kullandığı iddia edilen kadınla ilgili açıklama

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bir kişinin hem Belçika'da hem İzmir'de oy kullandığı iddialarıyla ilgili, "Şahsın örgüt kapsamında olup olmadığı, yoksa evrakta bir sahtecilik kapsamında mı yaptığı, örgütlü bir eylem midir, tüm bunlar doğrultusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturma yürütüyor." dedi.

NTV canlı yayınında soruları yanıtlayan Gül, bu konuda gerekli soruşturmanın başlatıldığını söyledi.

Dün itibarıyla adı geçen kadının yakalandığını ifade eden Gül, şahsın Ankara'da gözaltında olduğunu bildirdi. Gül, "Şahsın örgüt kapsamında olup olmadığı, yoksa evrakta bir sahtecilik kapsamında mı yaptığı, örgütlü bir eylem midir tüm bu açılar doğrultusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturma yürütüyor." diye konuştu.

Bakan Gül, söz konusu kişiyle ilgili tüm soruşturmanın titizlikle yürütüleceğini vurguladı.

Söz konusu kişinin iki farklı kimlik kullandığı yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine Gül, şunları kaydetti:

"Sosyal medyada yazıp söyledikleri ve bunun üzerine yapılan haberler var. Ama şu bir gerçek, Türkiye'de asla böyle bir suistimale imkan veren bir yer olamaz. Seçim Kanunu ve yargılama gereğini verecektir. Böyle bir vaka var mıdır, varsa hangi suçu oluşturuyor, takip edilip enine boyuna araştırılacak. Türkiye'de mükerrer oy kullanma veya başkasının yerine oy kullanma çok ağır cezaları içeren konudur. Hele bunu bir örgütün, seçime şaibe düşürme ve insanları şüpheye düşürmeye yönelik yapması kabul edilemez. Bu iş münferit mi yapıldı, yoksa bir kaç kişilik grupla mı yapıldı, araştırılması gereken bir konudur."

