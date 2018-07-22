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Bakan Gül'den Mesut Özil mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.07.2018 23:43 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Almanya Milli Takımı'ndan ayrılarak faşizm virüsüne karşı en güzel golünü atan Mesut Özil'i tebrik ediyorum"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'ndan ayrılarak faşizm virüsüne karşı en güzel golünü attığını belirtti.

Gül, Twitter hesabından Türk asıllı Alman futbolcu Özil'in, Almanya Milli Takımı'nı bırakmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Gül, "Almanya Milli Takımı'ndan ayrılarak faşizm virüsüne karşı en güzel golünü atan Mesut Özil’i tebrik ediyorum. Yolun, bahtın açık olsun." ifadelerini kullandı.

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül almanya milli takımı Mesut Özil tebrik

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