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Bakan İsmet Yılmaz gözyaşlarını tutamadı

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.05.2018 09:56 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas temasları kapsamında AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Yılmaz, gazeteci İlhan Bardakçı'nın kaleme aldığı, Kudüs'te nöbet tutan son Osmanlı askeri Iğdırlı Onbaşı Hasan'ın hikayesini anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Bakan İsmet Yılmaz gözyaşlarını tutamadı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Türkiye'nin umudu olan 2023 hedeflerine ulaşmamızı sağlayacak ve beklentilerimizi karşılayacak bir parti varsa o da AK Parti'dir. Diğerlerine oy verilirse inanın ki zaman kaybederiz." dedi.

Yılmaz, AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı tarafından bir restoranda düzenlenen iftarda, ramazan ayının önemine değinerek, "Bu ayda önemli olan, gönülleri fethetmektir. Kişilerin, kul hakkını helal ettirmesi gerekir. Üzerinde hakkı olanlara haklarının ödenmesi gerekir." diye konuştu.

"Üzerimizde en çok hakkı olanlardan birisi Cumhurbaşkanımızdır diye düşünüyorum" ifadesini kullanan Yılmaz, "Cumhurbaşkanımızın bizim üzerimizde ne hakkı olduğunu anlamak için Türkiye'nin 2002'deki durumu

Seçimi "millet dediği için" yaptıklarını aktaran Yılmaz, milletin, devletin ve vatanın asli sahibi olduğunu, 15 Temmuz'da sokağa çıkarak gösterdiğini ifade etti. Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bu millet, hakkını, hukukunu korumak için, evlatlarının geleceğini, kendi seçtikleriyle yönetilme hakkını korumak için can verebildiğini, 15 Temmuz'da, dosta, düşmana gösterdi. Yaklaşık 16 yıllık bir tecrübeyle milletin önüne çıktık. Yaptıklarımızı ve yapamadıklarımızı da biliyoruz. Ama bilin ki Türkiye'nin umudu olan 2023 hedeflerine ulaşmamızı sağlayacak ve beklentilerimizi karşılayacak bir parti varsa o da AK Parti'dir. Diğerlerine oy verilirse inanın ki zaman kaybederiz. O zaman, 'Yaparsa AK Parti yapar' diyoruz. Bunu söylerken boşa da söylemiyoruz. Çünkü AK Parti, bu zamana kadar ne söz verdiyse yerine getirdi. Bizim diğerleriyle farkımız şu; yapamayacağımız hiçbir şeyi söylemedik ama söz verdiğimiz vaatlerimizin de takipçisi olduk. Eskiye kıyasla, yatırımcıyı, diğerleriyle daha rekabet edebilir duruma getireceğiz. Şimdi sözümüz var, nedir sözümüz? Türkiye'yi daha demokratik, daha zengin Türkiye yapalım. Refahı artıralım ve bunu da adaletli şekilde paylaştıralım. Yapar mıyız? Eğer bir olursak, beraber olursak bunu da mutlaka yaparız."

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Bakan Yılmaz, konuşmasının sonunda, gazeteci İlhan Bardakçı'nın kaleme aldığı, Kudüs'te nöbet tutan son Osmanlı askeri Iğdırlı Onbaşı Hasan'ın hikayesini anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

İftar programına, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti Sivas Milletvekili Adayı Semiha Ekinci, AK Parti İl Başkan Vekili Abdulkadir Demirel, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Tarık Eminoğlu ve partililer katıldı

İŞTE KUDÜS'TE NÖBET TUTAN SON OSMANLI ASKERİNİN HİKAYESİ

Merhum gazeteci İlhan Bardakçı, 45 yıl önce bir şahitlikle bunu şöyle aktarmıştı:

"Yıllar önceydi, sene 1972. O zamanlar genç bir gazeteciydim. Türkiye'den bazı siyasiler ve iş adamları İsrail'e resmi ziyarette bulunuyorlardı. Biz de gelişmeleri izlemek için oradaydık. Ziyaretin dördüncü günü bize tarihi ve turistik yerleri gezdirmeye başladılar, kafile olarak Mescid-i Aksa'ya vardık. Heyecanlanmıştım asırlık merdivenlerden yukarı çıkarken. Avlunun kenarında biri dikkatimi çekti.

Merak edip kim olduğunu sorar yanındaki Dışişleri yetkilisine.

"Bilmem" diye cevap verir Daire Başkanı, "Bir meczub işte. Ben bildim bileli burada durur. Kimseye bir şey sormaz. Kimseye bakmaz, kimseyi görmez."

İlhan Bey, yanına gidip "Selâmünaleyküm baba" der.

Uzun boylu ihtiyarın gözleri aralanır, "Aleykümselâm oğul" diye cevap verir.

İlhan Bardakçı, hürmetle ellerini öptüğü o ihtiyarın hikâyesini anlatmadan önce bilinmesi gerekenleri şöyle ifade eder:

"O canım devlet çökerken, biz Kudüs"ü 401 yıl 3 ay 6 günlük bir hâkimiyetten sonra bırakırız. Günlerden 9 Aralık 1917 Pazar günüdür. Tutmaya imkân yok. Ordu bozulmuş, çekiliyor, Devlet, zevalin kapısında. İngiliz girinceye kadar geçen zaman içinde yağmalanmasın diye oraya bir ardçı bölük bırakırız. Âdet odur ki; kenti zabteden gâlip, âsâyiş görevi yapan yenik ordu askerlerine esir muamelesi yapmaz."

Kudüs"te bırakılan ardçı bölüğün bir askeridir o.

Bir isteği vardır.

Komutanına selâm gönderir.

"Ben, o gün buraya bırakılmış 20. Kolordu, 36. Tabur, 8. Bölük, 11. Ağır Makinalı Tüfek Takım Komutanı Onbaşı Hasan"ım...

Memlekete avdetinde yolun Tokat Sancağı"na düşerse... Git, burayı bana emânet eden kumandanım Kolağası (Önyüzbaşı) Musa Efendi"yi bul. Ellerinden benim için bus et (Öp). O"na de ki... O"na de ki, gönül komasın. O"na de ki, "11. Makinalı Takım Komutanı Iğdırlı Onbaşı Hasan, o günden bu yana, bıraktığın yerde nöbetinin başındadır. Tekmilim tamamdır kumandanım" dedi dersin..."

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Milli Eğitim Bakanı ismet yılmaz 24 haziran seçimi seçim 2018

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
acıtasyon yapıp ağlayıp mağdur görünüp oy toplamasını iyi beceriyorsunuz.
samimi değil.
şuna bak hele....iğrenç ağlıyor...fetö içinde ağlaşırdı bunlar...böyle sahtekarlık,hile,dolandırıcılık görülmedi, görülemez....
aglamada moda oldu
ben şahsen şuanda benim çoluğumu çocuğu bu sıkıntılara sokan , benim gencim işsizken benim çiftçim elindeki mahsulü satamazken zarar ederken ,elin suriyelisini ülkeme getirip eline para verip tatil yaptıran benim sırtımdan benim yararlanamadığım haklardan yararlandıran benim kardeşimi orada savaşa gönderen bu iktidara ve yalakalarına hakkımı helal etmiyorum. HARAM ZIKKIM OLSUN
yine acıtasyon yine ağlama. neyzen tevfik ne güzel demiş Bir çürük kürsü ile etmiştir Dincilik sanatı ibrâzı deha Kisvei zühdü fesad altında Gözlerinden işler, erbab-ı riya.
ahaa,ağıt mevsimi açılmış açılışı da bakan yapmış.... 16 yılda en çok gördüğümüz resim...
16 yıllık iktidarsınız onbaşı hasan şimdimi aklınıza geldi? 2001 israil ziyaret eden bu iktidarı ve rte israil başbakanı şaron "israil'in başkenti kudüs'e hoşgeldiniz" diye karşıladı. O zaman niye tepki göstermediniz. Çok iyi rol yapıyorsunuz. Oskarlık.
çocukların geleceği ile oynadınız YAPBOZ tahtası misali ona ağla
ağlamak ne kadar aciz olduğunuzu gösteriyor ilk 4 yıl hariç 12 yıldır ağlaya ağlaya milletin anasını ağlattınız 6. sınıfa gisen kızın var daha nasıl bir liseye gidip gidemeyeceği ne şekilde gidip gidemeyeceği belli değil yalandan ağlayacağına icaraat yap
OY İÇİN AĞLAMA İSMET, DEVLET MAKAMI BU KİME NİYET, KİME KISMET.
Timsahcıkkkkkkk.
Duygusal adamlar...
AĞLAMA KÜÇÜĞÜM AĞLAMA
bu hikayeden ne ders çıkarmış da ağlıyor. Alin size tek adamciligin sonu padişah iyiyse 3 kıtaya hakim kötüyse kudüsü bırakıp kaçan aciz haline düşersin.Ve bunu tüm dünyadan 200 yıl sonra hala göremiyor gorsende söyleyemiyorsun... hadi ağla şimdi bu milletin haline...
16 yıl iktidar olup Emeklilik Yaşa Takılan yüzbinleri görmezden duymazdan gelen bu iktidara ve c.bşk. adayına 24 Haziranda OY VERME.
HİKAYEDEN YA DA TARİHTEN HİÇ DERS ÇIKARMIYORUZ.. TÜRKLER YA DA ARAPLAR ALLAH İÇİN SAVAŞIYOR VE CİHAT EDİYORSA ALLAH TA HAKLININ VE KENDİNE İNANANLARIN YANINDAYSA NEDEN KAYBEDEN HEP BİZLER OLUYORUZ.. YA ALLAH BİZDEN YANA DEĞİL YA DA BİZ YANLIŞ YOLDAYIZ.. BEN 2. SİNE İNANIYORUM Kİ BİZLERİN ARTIK ALLAH İÇİN DEĞİL KENDİMİZ İÇİN ÜLKEMİZ İÇİN VE İNSANLIK İÇİN BİRŞEYLER YAPMASI GEREK.. BUDA BİLİMLE İLİMLE TEKNOLOJİYLE OLUR. DUAYLA AĞLAMAKLA OY PEŞİNDE KOŞMAKLA OLMAZ.. TAMAMEN UYANMAKLA BİRİLERİNE KULLUK ETMEK YERİNE SORGULAMAKLA OLUR YAPAMAYANI GÖNDERİP YERİNE YAPABİLENİ GETİRMEKLE OLUR
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