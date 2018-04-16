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Bakan Kaya: "Belediyeler parklara kamera koymalı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2018 14:01 | Son Güncelleme

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İhlas Medya Grubu’nun başlattığı çocuk parklarına kamera kurulması kampanyasına destek verdi ve tüm belediyelere bu konuda harekete geçmeleri çağrısında bulundu.Bakan Kaya, "Çok önemli bir girişim.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İhlas Medya Grubu’nun başlattığı çocuk parklarına kamera kurulması kampanyasına destek verdi ve tüm belediyelere bu konuda harekete geçmeleri çağrısında bulundu.
Bakan Kaya, "Çok önemli bir girişim. İhlas Medya’yı da bu girişiminden dolayı tebrik ediyorum. Bu konuda, yerel yönetimlerimizin öncü olması lazım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’la İstanbul’daki çocuk parkları için görüşeceğim. Onun da desteklemesini isteyeceğim. Bu konuda tüm belediye başkanlarımızın duyarlı olması lazım. Hele ki bu dönemde, çocuk ihmali ve istismarı ile ilgili bu kadar yoğun çalıştığımız bir dönemde, parklara kamera takılması, çocuklarımızın güvenliği ve emniyeti açısından güzel bir uygulama olur. Tüm belediyelerimizin bu konuda inisiyatif almasını isteriz" dedi.
Kaya, Meclis gündeminde bulunan çocuğa cinsel istismara yönelik 5 yıllık eylem planı hazırladıklarını, yasa çıkar çıkmaz bir yıllık acil eylem planını hemen devreye sokacaklarını söyledi. Kaya, şöyle konuştu: "Sosyal risk haritaları oluşturacağız. Uzman ekiplerle bir seferberlik başlatacağız. Zaten uzmanlarımız bir evde şiddet veya istismar varsa, gizlense bile, bunu tespit edebiliyorlar. Ailelere başlarına böyle bir olay gelmesi durumunda ne yapacakları tek tek anlatılacak".
Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında 81 ilde, 300 bin hanenin bakanlığa bağlı uzmanlar tarafından ziyaret edildiğini de hatırlatan Kaya, “Özellikle sosyal risk alanları ve dezavantajlı bölgeleri tespit edip buralarda birebir ailelerle görüşmeler yapılıyor. Bu konuda eğitim almış 3 bin kişilik bir danışman kadromuz var. Ellerindeki tablete yüklenen özel bir yazılım sayesinde, anında tüm diğer kamu kurumları ile bağlantı kurulabiliyor” dedi.

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