Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bilim, mühendislik, bilgi ve haberleşme teknolojileri bölümlerinden mezun olan kadın oranı Türkiye için yüzde 34,9 iken, OECD ülkeleri ortalaması ise yüzde 30’dur. OECD ülke ortalamasının üzerinde olan bu sonuç hepimiz adına oldukça sevindirici" dedi.

Bakan Kaya, 12 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü vesilesiyle düzenlenen programa katıldı. Programda konuşan Kaya, "Aslında tıp okumak istiyordum ama kıyafetimden ötürü mühendislik eğitimi almak üzere Bilkent Üniversitesine gittim, çok da keyif alarak keyifle okudum" dedi. Sonrasında hayallerinin peşinden giderek tıp eğitimi de aldığını belirten Kaya, genç kızlara hedefledikleri noktada olmaları için çok çalışmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

İstatistiklere bakıldığında Türkiye’de bilişim ve iletişim teknolojileri alanında lisans eğitimi gören kız çocukları oranının yüzde 29’larda, mühendislik alanlarında yüzde 28’lerde olduğunu ifade eden Kaya, "Biz bu oranları yeterli bulmuyoruz ve bakanlık olarak bu oranların artması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda umut verici gelişmeler de var esasen. OECD’nin yayınladığı Bilim, Teknoloji ve Endüstri Skorları raporu da bu alanda kaydettiğimiz gelişmeyi ortaya koyması bakımından anlamlıdır. Bilim, mühendislik, bilgi ve haberleşme teknolojileri bölümlerinden mezun olan kadın oranı Türkiye için yüzde 34,9 iken, OECD ülkeleri ortalaması ise yüzde 30’dur. OECD ülke ortalamasının üzerinde olan bu sonuç hepimiz adına oldukça sevindirici. Öncelikle ailelerin önyargılarını yıkmamız gerektiğine inanıyoruz. İnşallah hep birlikte bu oranları arttıracağız. Bugün aynı zamanda ülke çapında kazanılan bilim ödüllerinde de kadınların oranının giderek arttığını görüyoruz. 2017 yılı TÜBİTAK Bilim ve Teşvik Ödülleri kazanan 15 bilim insanımızın 6’sının kadın olması oldukça önemli. Görüyoruz ki kadın ve kız çocuklarımız bilimde artık daha etkili ve güçlü. Bu başarıların toplumda tanınırlığının artmasını, gelecekte bu alanda başarılar kazanacak kızlarımız için rol model olması adına önemsiyorum. Toplumda bu başarıların tanınırlığının artması gerektiğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.