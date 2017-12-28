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Bakan Kaya: CHP yönetimi Aldan hakkında disiplin soruşturması açmalı

POLİTİKA HABERLERİ | 28.12.2017 16:27 | Son Güncelleme 11 saat önce

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, son çıkarılan KHK'larla ilgili sözleri tartışmalara yol açan CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'a tepki gösterdi. Bakan Kaya, "Kendisini kınıyorum. Sadece kınamakla da kalmamak lazım. CHP yönetimi tarafından bir an önce disiplin soruşturması açılıp gerekenin yapılması lazım" dedi.Bir dizi ziyaret ve etkinliğe katılmak üzere Adana'ya gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, ilk olarak Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti. Ak Parti Adana milletvekillerinin ve bakanlık bürokratlarının eşlik ettiği Bakan Kaya, valilik binasında kadınlara yönelik çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluştu. Ak Parti Adana İl Başkanlığı'nı da ziyaret eden Kaya, burada alkışlarla karşılandı."DİSİPLİN SORUŞTURMASI DA AÇILMALI"Bakan Kaya, isim vermeden, 696 sayılı KHK ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle tartışmalara yol açan CHP Milletvekili Ömer Süha Aldan'a tepki göstererek, şunları söyledi:"Maalesef birkaç gün önce bir CHP milletvekili, 15 Temmuz şehitlerimize, gazilerimize, o gece sokaklara çıkıp istiklaline ve istikbaline sahip çıkmak için tanklara bedeni siper etmiş kişilere karşı gerçekten ağza alınmayacak şekilde hakaretlerde bulundu. Ben kendisini kınıyorum. Sadece kınamakla da kalmamak lazım. CHP yönetimi tarafından bir an önce disiplin soruşturması açılıp gerekenin yapılması lazım. CHP'nin FETÖ ağzıyla bu şekilde konuşmaya devam etmesiyle milletimiz onlara seçimde çok büyük ders verecektir. 15 Temmuz gecesi milletimizle beraber meydanlardaydık. Sayın Cumhurbaşkanımız da 6 aylık torunları, kızları ve ailesiyle F-16'ların arasından Atatürk Havalimanı'na indi. O gece orada tankların önünü açtırarak kontrollü şekilde kaçış yapanı da gördük. CHP milletvekili bu sözlerinden dolayı bir an önce bu milletten özür dilemelidir."

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