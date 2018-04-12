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Bakan Kaya: "Gençlerin sigara, alkol, madde kullanımı nedenlerini araştırdık"

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2018 17:53 | Son Güncelleme

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Gençlerin aile yapısı, alışkanlıkları, travma deneyimleri, sigara, alkol, madde kullanım alışkanlıklarını araştırdık.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Gençlerin aile yapısı, alışkanlıkları, travma deneyimleri, sigara, alkol, madde kullanım alışkanlıklarını araştırdık. Gençlerimizin hizmet aldığı birimlerin uzmanlardan gençlerin neden sigara, alkol, madde kullanımı nedenlerini de araştırdık" dedi.
Bakan Kaya, Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu’nda milletvekillerine bilgi verdi. Kaya, kamu kurum ve kuruluşları, Bakanlıklar ve sivil toplum örgütleri ile birlikte çalıştıklarını belirterek, "Uyuşturucu ile mücadele Ulusal Eylem Planı’nda yer alan eylem ve faaliyetler öncelikle sağlık bakanlığımızın koordinasyonunda, Bakanlığımız ve diğer Bakanlıklar, sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulu ve Teknik Kurul vasıtasıyla izlenmekte ve çalışmalar sürdürülmekte. Bizim bakanlığımıza düşen görev araştırma, sosyal uyum süreçlerini yürütme ve talep azaltımı noktasında özelikle bireylerin, ailelerin bilinçlendirilmesi noktasında farkındalık çalışmalarının sürdürülmesidir" ifadelerini kullandı.
33 il 68 üniversitede 21 bin 156 genç üzerinde profil araştırması yaptıklarını belirten Kaya, "Gençlerin aile yapısı, alışkanlıkları, travma deneyimleri, sigara, alkol, madde kullanım alışkanlıklarını araştırdık. Gençlerimizin hizmet aldığı birimlerin uzmanlardan gençlerin neden sigara, alkol, madde kullanımı nedenlerini de araştırdık" diye konuştu.

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