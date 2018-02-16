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Bakan Kaya, Reyhanlı’da şehit aileleri ile bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.02.2018 18:31 | Son Güncelleme

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde şehit aileleri ile bir araya geldi.Bir dizi programlara katılmak üzere Hatay’a gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, terör örgütü üyeleri tarafında atılan roketlerin düşmesi neticesi şehit olan Fatma Avlar, Rıfat Sinirli ve Ahmet Şanverdi’nin yakınları ile bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde şehit aileleri ile bir araya geldi.
Bir dizi programlara katılmak üzere Hatay’a gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, terör örgütü üyeleri tarafında atılan roketlerin düşmesi neticesi şehit olan Fatma Avlar, Rıfat Sinirli ve Ahmet Şanverdi’nin yakınları ile bir araya geldi. Reyhanlı Belediyesi’nde gerçekleşen ziyarette Hatay Valisi Erdal Ata ile protokol üyeleri de hazır bulundu.
Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, “Reyhanlı’da atılan roketler neticesi hayatını kaybeden şehitlerimizin alileri ile bir araya geldik. Her biri kahraman vatan evlatları. Bu vesile ile tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize, yaralılara acil şifalar diliyoruz. 17 yaşında hain terör örgütlerinin attığı roketler ile uykusunda şehit düşen Fatma kızımızın anne ve babasıyla bir araya geldik. Masum sivillerden bahseden batı medyası buraya gelsin, aileleri görsün. Sivilleri hedef alan birileri varsa bunlar terör örgütleridir. YPG\PKK\YPG’dir. Bunun en büyük kanıtı burada şehit olmuş vatandaşlarımızdır. İzmir’de üniversite okumayı düşünen Fatma evladımız uykusunda şehit düştü. Yabancı basın mensuplarının, masum sivilleri hedef olan terör örgütlerini tüm dünyanın görmesi için burada olmaları lazım. Bizim askerimiz, ordumuz asla ve asla hiçbir sivili hedef almamıştır, almayacaktır. Kahraman Mehmetçiğimiz hiçbir zaman için kadınları, masumları çocukları hedef almadı, almayacak. Bizim medeniyetimizde asla bu yoktur. Sivillerimiz konusunda askerlerimizin gösterdiği hassasiyet ortadır. Tek bir sivilin bir zarar görmemesi için askerimiz çok büyük gayret göstermektedir” dedi.
Aileleri şehitlerin emaneti olarak gördüklerini ifade eden Bakan Kaya, “Bu vatan topraklarımız, nasıl şehitlerimizin emaneti ise, ailelerimizde şehitlerimizin emaneti. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin. Hem sınırlarımızdaki terör örgütlerini temizleyeceğiz, hem de tüm dünya mazlumlarının umudu olmuş bir ülke olarak oralarda masum insanların huzuruna kavuşmasını sağlayacağız. El-Bab operasyonunun ardından Suriyeli mülteci kardeşlerimizden 100 binin üzerinde kişi vatanlarına döndüler. Bizim en büyük temennimiz, oraların bir an önce terör örgütlerinden temizlenmesi. Ensar ruhu ile Suriyelilere ev sahilliği yapıyoruz ama rabbim kimseyi vatansız bırakmasın” diye konuştu.

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