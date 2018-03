Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, şehit Kadir Dadaş’ın Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesindeki baba ocağını ziyaret etti. Bakan Kaya, aileye sabır dileyerek "Siz bize şehidimizin emanetisiniz" dedi.

Bakan Kaya, 2012 yılında Tunceli’de hain terör örgütü PKK tarafından yola döşenen mayının infilak etmesi sonucu şehit olan er Kadir Dadaş’ın Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesindeki baba evini ziyaretti. Şehit ailesiyle bir süre sohbet eden Bakan Kaya, "Siz bize şehidimizin emanetisiniz. Çok üzüldük size yapılan çirkin davranışa da çok üzüldük. Sizler bize şehidimizin emanetisiniz size sahip çıkmak hepimizin görevi. Biz şehitlerimizin emanetine diyoruz ki başımızın üstünde yerleri var her zaman onların her türlü ihtiyacını sıkıntısında yanınızdayız. Siz bize emanetsiniz. Biz yanınızdayız Cumhurbaşkanımızın, başbakanımızın çok selamlarını getirdim sizlere. Rabbim sabır versin sizlere, cennetinde kavuştursun inşallah. Biz sizin yanınızdayız her türlü her türlü sıkıntınız ile ilgileneceğiz. Siz bize emanetsiniz. Aile bakanlığımız ve il müdürlüğümüz ile yanınızdayız. Bu şehit ailelerin dik duruşu bize güç veriyor" dedi.