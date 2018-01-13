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Bakan Kaya: Sokakta çalıştırılan çocukların hepsine el uzatacağız

POLİTİKA HABERLERİ | 13.01.2018 15:24 | Son Güncelleme 3 saat önce

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, sokakta çalıştırılan çocukların ailelerini incelediklerini, ekonomik nedenlere bağlı olması durumunda aileyi desteklediklerini belirterek, "Ekip sayımızı artırarak sokakta çalıştırılan çocukların hepsine el uzatacağız" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti. Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, sokakta çalıştırılan çocuklarla ilgili incelemeler yaptıklarını söyledi. Bakan Kaya, "Çalıştırılan çocuklarla ilgili Türkiye genelinde yürüttüğümüz bir proje var. Sokakta çalıştırılan çocukları gördüğümüz anda alıyoruz, ailelerini inceliyoruz. Eğer gerçekten bu çocuk ekonomik sebeplerden dolayı çalıştırılıyorsa, ekonomik anlamda aileyi destekliyoruz. Ama ihmal ve istismar söz konusuysa çocukları koruma ve bakım altına alıyoruz. Şu an 5 bin 600'lere ulaştı Türkiye genelinde bakanlığımızın el uzattığı çocuk sayısı. 111 adet mobil ekibimiz var. İnşallah önümüzdeki dönemde ekip sayımızı artırarak sokakta çalıştırılan çocukların hepsine el uzatacağız" dedi.

Çocukların sokakta değil, okulda olmasını istediklerini ifade eden Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, şöyle konuştu:

"Biz istiyoruz ki çocuklarımız okullarda olsun, sokaklarda değil. Çocuklarımızın yeri okullar olmalı, eğitim hayatının içinde olsunlar. Erken yaşta evliliklerle mücadeleye destek verecek bir eylem planı yayınladık. Biz hiçbir kızımızın erken yaşta evlendirilmesini istemiyoruz hepsinin eğitim hayatının içerisinde yer almasını istiyoruz. Güçlü bir şekilde geleceğe güvenle baktıktan sonra ancak resmi evlenme yaşının öncesinde hiçbir çocuğumuzun evlendirilmesini istemiyoruz. İnşallah erken yaşta evliliklerin de önüne geçeceğiz hep birlikte."

Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, Kadın ve Demokrasi Derneği'ni ziyaret ettikten sonra AK Parti Kadın Kolları'nın kongresine katıldı.

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