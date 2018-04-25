Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, sosyal politikalarda sessiz devrimler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Çocuk hizmetleri konusunda ülkemizin tüm imkanlarını seferber ettik. Uluslararası yardımlar çok önemli, Avrupa Birliği bu konuda bize verdiği sözleri yerine getirmeli” dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile UNICEF arasında “dezavantajlı çocukların korunması, gelişim ve katılım haklarından yararnabilmelerinin güçlendirilmesi” amacıyla protokol imzalandı. Protokol imza töreninde konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, “Temel amacımız dezavantajlı çocukların kazanması, kalite güçlendirme, erken evlendirmenin önüne geçilmesi, ailelerin güçlendirilmesi, yabancı çocukları koruyucu ve destekleyici çözümler üzerinde çalışmak. Türkiye Cumhuriyeti olarak son 16 yılda ekonomide, sağlıkta, sosyal politikalarda önemli işler başardık. Bu geçen sürede sosyal politikalar alanında adeta sessiz devrim gerçekleştirdik. Kadın, engelli, çocuk ve toplum hizmetlerinde güçlü bir toplum inşa etme yolunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizin refah seviyesinin artması için özveriyle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kaya, UNICEF gibi sivil toplum örgütleri ile işbirliğinin devam edeceğinin altını çizerek, "UNICEF ile işbirliğimiz 60 yıldır devam ediyor. Bu imzalayacağımız protokol ile işbirliğimizin perçinleşmesi için elimizden geleni yapacağız. Bu imzalayacağımız protokol sayesinde yeni uygulamalarla birlikte hizmet kalitemizi arttıracağız. Bakanlık olarak çocuk hizmetlerinde esas önemimiz çocuğun yüksek yarar ilkesidir. Aile ortamında bakımını sağlama önemlidir. Bu konuda ailelerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Ailelerimizi destekleyerek, çocukları ailelerinden koparmayarak iyi bir aile ortamında büyümesini sağlıyoruz. Koruyucu aile sistemini güçlendirerek devam edeceğiz. Çocuğun yüksek yararı ilkesi adına tarihi bir dönüşümü gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

Bakan Kaya, çocuk yurtlarının kaldırıldığını belirterek, ”Geçtiğimiz yıl çocuk yurtlarındaki koğuş sistemini kaldırarak ’Çocuk Evleri’ sitesini kurduk. Bu evlerde aile ortamını koruyoruz. Bu evlerimizle birlikte bakım hizmetlerimizi güçlendireceğiz. Sokaklarda çocuk işçiliğinin önüne geçilmesi adına mobil ekipler projesini başlattık. Bu ekiplerimiz bu sene Nisan ayına kadar 7 bin 603 çocuğumuzu sokaklardan kurtardı. Sadece Türk çocukları değil ülkemizdeki yabancı çocukların da bu yardımdan yararlanması için UNİCEF ile beraber 5 mobil ekip sistemini de kuracağız. Suriyeli çocukların eğitimleri için 15 ilde UNICEF ile birlikte proje hazırlıyoruz, bunu da UNICEF destekleyecek. Uzmanlar eğitim verecek. Ülkemizin ve dünyanın geleceği çocuklarımızdır. Ülke olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. Ülkemizde yaşayan tüm çocuklara eşit ve adil hizmetler sunuyoruz. Bu konuda uluslararası destekler de çok önemli. Avrupa Birliği bu konuda bize verdiği sözleri yerine getirmeli” şeklinde konuştu.

UNICEF Türkiye Direktörü Philippe Duamelle ise, Türkiye’nin çocuklar için verdiği hizmetlerin takdire şayan olduğunu ifade ederek, “Bu protokol, çocuk hizmetlerine dair çalışma planlarının detaylarını içeriyor. Bütün bu faaliyetler Türk çocukları ve tüm dünya çocukları içindir. Türkiye çok sayıda çocuğa ev sahipliği yapıyor. Sosyal hizmetler ve eğitim konusunda hizmetler veriyor. En fazla mülteciye ev sahipliğini takdire şayan şekilde yapıyor, bu konuda çalışmalarda elimizden gelen katkıyı sunmaya hazırız. Çocuklara Türkiye’de son 10 yılda hizmetler sunuyor. Diğer ülkelerin bu konuda Türkiye’den öğreneceği çok şeyler var. Hala destek bekleyen, ikinci şans bekleyen çocuklar var. Bu fırsatları onlara sunmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin çocuk işçiliği konusunda kritik rol oynadığı aşikar. Erken yaşta evlilik konusunda da başarılı olacaklarına eminim. Engelli çocuklar konusunda da işbirliğine hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Türkiye tek başına bırakılmamalı, uluslararası camia bu konuda yardım desteğine devam etmeli. Kaynaklar artmalı. Bizim de taraf olduğumuz ortaklarımız da bu konularda Türkiye’ye gerekli yardımlarda bulunmalı. Türkiye ile sürdürdüğümüz bu işbirliği devam edecek” dedi.

