Bakan Kaya'dan Ramazan Bayramı mesajı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "İhtiyaç sahiplerinin unutulmadığı, dargınlıkların son bulduğu, sevgi ve muhabbetin yayıldığı, kardeşliğimizin güçlendiği huzur dolu bir bayram diliyorum". ifadesini kullandı.

Kaya, yayımladığı Ramazan Bayramı mesajında, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan ramazan ayının idrak edildiğini, Ramazan Bayramı'na kavuşmanın sevinci ve mutluluğunun yaşandığını belirtti.

Milletin ve İslam aleminin bayramını tebrik eden Kaya, "İhtiyaç sahiplerinin unutulmadığı, dargınlıkların son bulduğu, sevgi ve muhabbetin yayıldığı, kardeşliğimizin güçlendiği huzur dolu bir bayram diliyorum." açıklamasını yaptı.

Bakan Kaya, bayramların yeryüzündeki zulüm ve adaletsizliklerin son bulmasına vesile olmasını Allah'tan dileyerek, şöyle devam etti:

"Bizim bayramımız tüm Müslümanlarla aynı sevinci, aynı hüznü paylaştığımızda gerçek anlamını bulur. Kudüs'te, Bosna ve Myanmar'da, Suriye'de, Afrika ve Doğu Türkistan'da kardeşlerimiz barış ve esenlik içinde olurlarsa bizler de huzur içerisinde oluruz. Türkiye bu amaçla gerçekleştirdiği sosyal yardımlarla, kurduğu gönül köprüleriyle dünyada birinci sıradaki yerini almıştır."