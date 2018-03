Vefat eden eski Milli Eğitim Bakanı Hasan Celal Güzel’in ailesine taziye ziyaretinde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Allah rahmet eylesin. Biz de bundan sonra her yılı bir kültür ve sanat adamıyla ilgili bir yıl olarak ilan edecek, çeşitli etkinlikler yapacağız. 2018 yılını Hasan Celal Güzel yılı ilan edeceğiz" şeklinde konuştu.

Denizli’de fizik tedavi amaçlı gittiği bir termal otelde rahatsızlan eski Milli Eğitim Bakanı Hasan Celal Güzel, ilk müdahalenin ardından dün Ankara’ya sevk edildi. Akciğer enfeksiyonu ve bağırsak problemi tanısıyla Güven Hastanesi’nde tedavi altına alınan Güzel 73 yaşında hayatını kaybetti.

Hastaneye taziye ziyaretine gelen Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Hepimizin, milletimizin başı sağolsun. Türkiye’nin yetiştirdiği çok değerli bir insan. Bürokraside çok değerli işler yapmış biri. Kendisine rahmet diliyoruz, yakınlarının açısını paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ailenin yanına gelerek taziye ziyaretinde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş da, Güzel’in sadece siyaset için değil Türkiye için çok önemli bir kayıp olduğunu dile getirerek, "Hasan Celal Güzel ülkemizin nadide evlatlarından birisiydi. Milletin dertleriyle dertlenen büyük bir dava adamıydı. Bizim uzun yıllara dayanan bir dostluğumuz var. Kendisini kaybetmiş olmaktan dolayı büyük bir üzüntü duyuyoruz. Milletimizin her ferdi onu özellikle 28 Şubat dönemindeki dik duruşuyla hatırlayacaktır. Çoğu insanın kaçacak delik aradığı bir ortamda, Hasan Celal Güzel büyük bir fedakarlıkla ortaya çıkarak millete zulüm edilmesine mani olmaya çalıştı. O baskıcı zorbalara karşı sonuna kadar direndi. Darbelere karşı duruşuyla bilinen yönüyle halkımız tarafından ’Tank Hasan’ diye isimlendirildi. Aynı şekilde 15 Temmuz sonrasında FETÖ eşkıyalarına karşı gösterdiği tavırla hepimizin yüreklerinde unutulmaz bir yer inşa etti. Allah rahmet eylesin. Biz de bundan sonra her yılı bir kültür ve sanat adamıyla ilgili bir yıl olarak ilan edecek, çeşitli etkinlikler yapacağız. 2018 yılını Hasan Celal Güzel yılı ilan edeceğiz" şeklinde konuştu.

Taziye ziyaretine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da katıldı.

Hasan Celal güzel için yarın Meclis’te devlet töreni düzenlenecek. Güzel, Hacı Bayram Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı’nda defnedilecek.