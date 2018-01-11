Bakan Kurtulmuş: 32.4 milyon turist ziyaret etti, 26 milyar dolar gelir elde ettik

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 2017 yılına ait turizm verilerine ilişkin "32.4 milyon turist, Türkiye'yi ziyaret etti ve yaklaşık 26 milyar dolar civarında gelir elde ettik. Bu yıl, daha ileriye gideceğiz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, Antalya'nın Belek turizm bölgesindeki bir otelde Alman basın mensuplarıyla bir araya geldi. Almanya'nın basın- yayın kuruluşlarının temsilcileriyle Türkiye'deki ekonomik, siyasi ve turizm sektöründeki gelişmeleri paylaşacaklarını kaydeden Bakan Kurtulmuş, Türkiye ile Almanya arasında çok uzun yıllara dayanan dostluk ve müttefiklik olduğunu vurguladı. Son yıllarda, siyasi gerekçelerle ikili ilişkilerde bazı sorunlar yaşandığını, her iki tarafta da bu ilişkilerin düzeltilmesi için ciddi irade olduğunu kaydeden Kurtulmuş, şöyle dedi:

"Bu anlamda da özellikle turizmin dili ve yapısı itibarıyla siyasetten farklı olduğu, turizmin ve kültürün imkanlarından istifade ederek, iki ülke arasındaki sorunların daha kısa süre içerisinde bertaraf edilmesi ve ilişkilerin eski dönemlere, belki de daha üstüne çıkarılması için çalışmaları sürdürmeye kararlıyız. İlişkilerin iyileştirilmesinin en temel şartlarından birisi karşılıklı iyi niyetle oturup aynı masa etrafında konuşabilmektir. Fikirlerimizi birbirimize rahatlıkla aktarabilmektir. Burada bir dost meclisinde bir aradayız."