Bakan Kurtulmuş: 38 milyon turist hedefimiz var

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin 2018 yılına ilişkin turizm hedefleriyle ilgili "38 milyon turist hedefimiz var. Yine 30 milyar dolar gelir ümit ediyoruz. Rekor, 2014 yılındaydı. Bu yıl, 2014 yılını geçeceğimizi ümit ediyorum" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, bazı tesislerin açılışını yapmak ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Burdur'a geldi. Bakan Kurtulmuş, programı kapsamında, ilk olarak Burdur Valiliği'ni ziyaret etti. Kurtulmuş, burada yaptığı açıklamada, 2018 yılında Türkiye olarak 38 milyon turist hedeflediklerini söyledi. Bakan Kurtulmuş, 2014 yılı rakamlarını geçmeyi ümit ettiğini belirterek, "38 milyon turist hedefimiz var. Yine 30 milyar dolar gelir ümit ediyoruz" dedi.

Bu yıl içinde, Burdur'da yatırımların hızlanması için çalışacaklarını belirten Kurtulmuş, bu çalışmaların Sagalassos ve Kybra antik kentlerine değer katacağını vurguladı.

Salda Gölü'nün turistik merkez haline getirilmesinin Burdur için önemli proje olacağını kaydeden Bakan Kurtulmuş, "2015 ve 2016'da dip yapmış turizmin 2017'de büyük bir hızla dönüş yapmış olması sevindiricidir. 2017'de 32.4 milyon turist ülkemize geldi ve 26 milyar dolar gelir elde ettik. Rekor 2014 yılındaydı. Bu yıl 2014 yılını geçeceğimizi ümit ediyorum" diye konuştu.