Bakan Kurtulmuş, 52. Berlin Uluslararası Turizm Borsası’na katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, “Geçtiğimiz yıla oranla bu yıl yüzde 50 ile yüzde 100 arasında artan bir rezervasyon oranlarına ulaşmış bulunuyoruz. 2017 yılında 3,5 milyon Alman turist ülkemizi ziyaret etti. Bu yıl ise biz 5 milyonu aşkın Alman ziyaretçinin gelmesini bekliyoruz” dedi.

Dünya turizminin en önemli turizm fuarı 52. Berlin Uluslararası Turizm Borsası dolayısıyla Almanya’da bulunan Bakan Numan Kurtulmuş, fuarın ikinci gününde düzenlenen basın toplantısına katıldı. Türkiye’nin bu yıl turizm rezervasyonlarında yüzde 100 seviyelerine varan artışları yakaladığını ifade eden Bakan Kurtulmuş, ITB Berlin Turizm Borsası’nın hedeflerin yakalanması bakımından önemli bir yer olduğunu söyledi. Türkiye’nin 2019 yılında turizmde rekorları yeniden altüst edeceğine vurgu yapan Bakan Kurtulmuş, “Geçtiğimiz yıla oranla bu yıl yüzde 50 ile yüzde 100 arasında artan bir rezervasyon oranlarına ulaşmış bulunuyoruz. 2017 yılında 3,5 milyon Alman turist ülkemizi ziyaret etti. Bu yıl ise biz 5 milyonu aşkın bir ziyaretçinin gelmesini bekliyoruz. Türkiye 2018 yılında 38 milyon yabancı turiste ev sahipliği yapacaktır. Böylece ülkemiz 2015-2016 yıllarında yaşadığı büyük krizleri geride bırakmış ve 2014 rakamlarına dönmüş olacaktır. Terör örgütlerinin Türkiye’ye saldırıları, 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizin karşı karşıya kaldığı hain darbe teşebbüsü, Rusya ile yaşadığımız uçak krizi ve özellikle Avrupa’daki seçimler dolayısıyla artan milliyetçiliğin, yabancı düşmanlığının, İslam karşıtlığının ve Türkiye düşmanlığı ülkemiz turizmini dip noktaya indirmişti. Ancak, 2017 yılında ise yeniden yükselişe geçtik. 2017 yılında 32,4 milyon turist geldi ve 26,5 miyar dolar turizm geliri elde ettik. Bu göstergeler de bizi son derece optimistik olmaya yönlendiriyor. Bu yıl 38 milyon civarında turiste ev sahipliği yapacağız ve Türkiye 2019 yılında o eski rekorlarını yeniden alt üst eden, gelişen, büyüyen dünya turizminin küresel rekabetinde en önemli oyuncularından biri olmayı başaracaktır” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin varlığı, Almanya ile iyi ilişkilerini geliştirmesi Avrupa’nın güvenliğini de yakından ilgilendiren bir meseledir”

Türkiye ile Almanya arasında politik bir takım farklılıkların olmasına rağmen geçmişten gelen dostluk ile ilişkilerin yeniden düzeltilmesi gerektiğine işaret eden Kurtulmuş, “Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin gelişmesini sadece turizm sektöründe ileriye gitmek için beklemiyoruz. Türkiye ihracatının yaklaşık yarısını Almanya’ya yapıyor. Türkiye Avrupa pazarında ihracat bakımından 4’üncü, ithalat bakımından da 5’inci ülkedir. Dolayısıyla Türkiye ekonomisinin genel olarak Avrupa ekonomisiyle çok yakından ilişkisi var. Avrupa ile Türkiye ekonomisi iç içe geçmiş vaziyettedir. Bazı politik farklılıklarımız olabilir ama sonuçta Türkiye ile Almanya geçmişten gelen dostluğu ve bugün karşı karşıya kaldığımız tehditlere karşı gösterdiği ortak hassasiyetleri gibi konularda arasındaki ilişkileri düzeltmek mecburiyetindedir. Özellikle Türkiye ile Almanya’nın illegal göçmenler konusunda uzun yıllar boyunca aşağı yukarı ortak bir perspektife sahip olduğu da hepimizce malum. Ayrıca Türkiye bölgesinden kaynaklanan tehditlerin Türkiye topraklarında bir şekilde önlenmesi bakımından da önemli imkanları barındırıyor. Özellikle Akdeniz ve Türkiye’de terör örgütlerine karşı göstermiş olduğu mücadeleyle Türkiye bunu göstermiş olan bir ülkedir. Bu anlamda Türkiye’nin varlığı, Almanya ile iyi ilişkilerini geliştirmesi Avrupa’nın güvenliğini de yakından ilgilendiren bir meseledir. Bütün bunları üst üste koyduğunuzda artık Almanya’daki seçimlerde geride kaldığına göre yeni bir momentum yakaladığımızı, yeni dönemde Türkiye-Almanya ilişkilerinin son derece pozitif seyredeceğini ümit ettiğimizi, böyle olması için de her iki tarafta açık bir şekilde iyi niyetin olduğunu söylemek isterim. Geçmiş dönemde yaşadığımız problemleri elbette bileceğimiz ama onları çok fazla takılmadan daha güzel bir gelecek kurabilmek için aramızdaki farklılıkları nasıl en aza indirebiliriz bunun da müzakerelerini yaparak, ülkelerimiz arasında ortak çıkarları olan iki ülke olarak dostluğunu iyi niyetli iş birliği çalışmalarını arttırmak durumundadır” şeklinde konuştu.

“Türkiye turizmine hem 2018 hem de 2023 hedefleri bakımından ITB Fuarı’nın önemli katkıları olacaktır”

ITB Berlin Fuarı’nın dünyanın en önemli turizm fuarı olduğunu hatırlatan Bakan Kurtulmuş, Türkiye’nin tanıtılması ve ülke içerisindeki çok farklı destinasyonların başta Alman turizm endüstrisi olmak üzere bütün Avrupalı dostlara anlatılması bakımından ITB’de son derece önemli bir fırsat yakaladığını söyledi. Türkiye’yi fuarda 4 ana bölgede tanıtmaya gayret ettiklerini dile getiren Bakan Kurtulmuş, Antalya, İç Anadolu, Kapadokya, İstanbul ile Türkiye’nin diğer bölgelerinin tanıtımını yaptıklarını kaydetti. Fuarın beklediklerinden de fazla olumlu sonuçlarının olacağını belirten Bakan Kurtulmuş, “Türkiye’nin tanıtılması, buradaki bir takım ilişkilerin kurulması, anlaşmaların yapılması bakımından da çok verimli geçeceğini ümit ediyorum. Türkiye turizmine hem 2018 hem de 2023 hedefleri bakımından ITB Fuarı’nın önemli katkıları olacaktır” değerlendirmesinde bulundu. “Troya Müzesi Türkiye için büyük bir prestij müzesi olacaktır”

Türkiye’nin turizmde önemli bir takım avantajları olduğunu kaydeden Kurtulmuş, bunlardan bir tanesinin de Türkiye’nin İslam dönemi ve İslam öncesi döneme ait çok farklı tarihi, kültürel zenginliklere sahip olması olduğunu dile getirdi. Troya’dan başlayarak 24 büyük medeniyete ev sahipliği yapan Türkiye’nin Roma’da olduğundan daha fazla Roma Dönemi eserine, Yunanistan’da olduğundan daha fazla Yunan Dönemi eserlerine sahip olduğunu dile getiren Bakan Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Göbeklitepe 10 bin yıllık bir yerleşim yeridir. İstanbul’daki kazılar bilimsel olarak da onaylanırsa çok daha öncesine giden, Tunç devrine uzanan eski tarihi birikime sahip bir ülkeyiz. Bu tarihi birikim içerisinde geçmiş kadim medeniyetlerin izleri var. Türkiye olarak biz bunların hepsine değer veriyor ve korumaya gayret ediyoruz. Özellikle de antik kentlerin yeniden gün yüzüne çıkarılması için olağanüstü gayret sarf ediyoruz. Bunlardan birisi de İlyada’nın destanına konu olan Troya’dır. Türkiye için 2018 yılı Troya yılıdır. Troya’nın bütün dünyaya tanıtılması, Troya üzerinden Türkiye’nin tanıtılması için çok büyük bir gayret sarf ediyoruz. Yaz aylarında, Çanakkale’deki Troya’da çalışmaları devam eden dünya çapındaki Troya Müzesi’nin açılışını yapacağız. Türkiye için bu müze büyük bir prestij müzesi olacaktır. Troya medeniyetinin o kalıcı, görkemli eserleri dünyaya tanıtılacaktır.”