Bakan Kurtulmuş: 650 milyondan fazla kitap üretiyoruz (3)

AK PARTİ’YE ZİYARET

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar'daki programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. İl Başkanı Hüseyin Sezen ve teşkilat mensupları tarafından karşılanan Kurtulmuş, İl Başkanı Sezen'den seçim öncesi çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Daha sonra parti binasındaki konferans salonunda partililerle buluşan Bakan Kurtulmuş, “Herkes Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kötü olduğunu söylüyor. Niçin? ‘Dünya beşten büyüktür’ derseniz kötüsünüz. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ‘Evet efendim. Siz bilirsiniz efendim’ deseydi Erdoğan'dan daha iyisi olmazdı. Bunu sadece bir laf olsun olarak söylemedi. Bakın ABD bir karar alıyor ve diyor ki ‘Büyükelçiliği Kudüs'e taşıyacağım.’ Yani Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını söylüyor. Cumhurbaşkanımız çıkıyor ve diyor ki ‘Ben bunu tanımıyorum. Bununla mücadele edeceğim.’ Hemen İslam İşbirliği Teşkilatı'nı toplayıp ‘Başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin için mücadele edeceğim’ diyor. O da yetmiyor BM’de 128 ülke ABD’nin bu kararına karşı karar alıyor. Bana yıllar önce Türkiye böyle bir tepki koyacak deselerdi ‘Hadi canım sen de’ diye cevap verirdim ama 128 ülkeyi bir araya getirip böyle bir karar aldırmasını sağlayan Türkiye bugün gerçekten dünyada sözü geçen bir ülke olmuştur. Bugün ‘dünya beşten büyüktür’ sözünü kişi başı milli geliri 11 bin dolar olan bir ülke olarak söylüyoruz. Bu ekonomik istikrarı bir 10 sene sürdürelim, 10 sene sonra bizim milli gelirimiz kişi başına 30 bin doları bulacaktır. İnşallah bunu da göreceğiz” diye konuştu.

24 Haziran seçiminin en büyük fitnelerinden birinin de “Efendim biz Erdoğan'a oy vereceğiz fakat milletvekillerine oy vermeyeceğiz” sözü olacağını savunan Kurtulmuş, şöyle dedi:

“Bu söz kendiliğinden oluşan bir söz değil. Bir el bunu yapıyor fakat Erdoğan'ın güçlü olması lazım ki iktidar güçlü olsun. Hükümet güçlü olsun. Yoksa kıymeti yok. Parlamentoda çok güçlü bir şekilde mücadele edeceğiz. En iyi şekilde yapılması için gayret edeceğiz sonuçları ne olursa olsun. Cumhurbaşkanımızı kesinlikle güçlü şekilde meclise göndermeliyiz. Halk nezdinde milletvekilleriyle birlikte güçlü bir Cumhurbaşkanı istiyoruz. Birkaç ay sonra başka bir seçim daha geliyor. Orada da güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz.”

Bakan Kurtulmuş konuşmasının ardından önce İl Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan ve yönetim kurulu üyelerini de ziyaret ettikten sonra Afyonkarahisar'dan ayrıldı.

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