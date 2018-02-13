Bakan Kurtulmuş, AB Turizm Bakanlarının toplantısına katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Birliğine (AB) üye ülkelerin Turizm Bakanlarının Bulgaristan’ın başkenti Sofya’daki toplantısına katıldı.
AB Turizm Bakanlarının üst düzey "Turizm ve Ekonomik Büyüme" adlı toplantısına Avrupa Birliği Konseyi dönem başkanlığını yürüten Bulgaristan ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 30 ülkeden bakanların katıldığı toplantının yapıldığı Ulusal Kültür Sarayı’na gelen Bakan Kurtulmuş, Bulgar mevkidaşı Nikolina Angelkova tarafından karşılandı. Kurtulmuş, "Sofya’da gerçekleştirilen Avrupa Birliği Yüksek Düzeyli Turizm Bakanları Toplantısında ülkemizi temsil ettik. Türkiye’de turizmin 2016’da yaşadığı daralmanın ardından Avrupa’da bazı ülkelerdeki Türkiye karşıtlarının provokasyonuna rağmen 2017’de yükselişe geçtiğini dile getirdik" dedi.
Bulgaristan Turizm Bakanı Angelkova ise, Türkiye’nin ülkesinin turizmi için önemli bir pazar olduğunu belirterek, Türkiye’nin komşuları ve iyi bir partnerleri olduğunu kaydetti. Turizmde büyüme, güvenlik ve Çin pazarının masaya yatırıldığı toplantıdan sonra katılımcı ülkelerden bakanlar birlikte fotoğraf çektirdi.
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