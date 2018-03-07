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Bakan Kurtulmuş, BM Dünya Turizm Örgütü İpek Yolu Bakanlar Toplantısı’na katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.03.2018 22:31 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 52.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 52. Berlin Uluslararası Turizm Borsası’nda düzenlenen Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) 8. İpek Yolu Bakanlar Toplantısı’na katıldı.
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen 52. Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı kapsamında Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü 8. İpek Yolu Bakanlar Toplantısı’na katıldı. Kurtulmuş toplantıda yaptığı konuşmada “Bu yıl nisan ayının sonunda Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü İpek Yolu Görev Gücü toplantısına ülkemiz ev sahipliği yapacak” dedi.
Türkiye’nin 2019-2022 dönemi için BMDTÖ Yürütme Konseyi’ne aday olduğunu vurgulayan Bakan Kurtulmuş, toplantıda yaptığı konuşmada, Türk Konseyi tarafından yürütülen Modern İpek Yolu Tur Paketi projesiyle ilgili bilgi aktardı. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü İpek Yolu Görev Gücü toplantısına nisan ayının sonunda Türkiye’nin ev sahipliği yapacağını belirten Bakan Kurtulmuş, ülkemizin 2025 yılına kadar İpek Yolu turizm potansiyeline ilişkin önceliklerini aktardı.

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