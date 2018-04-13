Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Harran Üniversitesinde düzenlenen “Yeni Dünyada Türkiye’nin Yeri” adlı konferansa katıldı. Terör örgütleri, ABD ve Rusya arasındaki gerginlik ile ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarına değinen Bakan Kurtulmuş, "Dünyada ticaret savaşları başladı" dedi. Osmanbey kampüsünde bulunan İktisat Fakültesi toplantı salonunda düzenlenen konferansta konuşan Bakan Numan Kurtulmuş, "Birileri efendim niye dost olamıyoruz, dost görünüyoruz da niçin dostça hareket edemiyoruz, cevabı çok basit, onlar bu bölgedeki milli çıkarları bu bölgenin daha fazla bölünmesinden yanadır. Açık konuşuyorum, Suriye’yi nasıl lime lime yaptılarsa, Irak’ı nasıl parçalara böldülerse, Türkiye ve diğer bölge ülkelerini de paramparça ederlerse kendi milli menfaatlerinin en çoğa çıkacağını bilirler. Onun için PYD’ye destek verdiler. Onun için DEAŞ’a destek verdiler. Onun için geçmişte olduğu gibi ASALA gibi örgütlere destek verdiler. El Kaide’ye, DEAŞ’a destek verenler, nereden biliyorsunuz destek verdiklerini, şuradan biliyoruz, ayakta yürümeyi bilmeyen adamlar, oturup da temiz bir ekmek ve suya ulaşma imkanı olmayan insanlar Allah aşkına nasıl oluyor da 10 binlerce dolarlık ölüm makineleriyle dünyanın he yerinde insanların üzerine ölüm kusuyorlar. Bu adamlar bu silahları nereden buluyor. Bu silahlar köşe başındaki AVM’de satılmıyor. Bu silahlar çarşamba pazarında da satılmıyor. Uluslararası savaş endüstrisi kendi kontrolü altına aldığı bazı emperyalist çevreler üzerinden kendi çıkarları için bunları harekete geçiriyor” ifadelerini kullandı.

"Amerika ve Rusya çatışma ortamına girecek diye önceden söylemişiz"

ABD ve Rusya’nın çatışma ortamına gireceklerini daha önceden söylediklerini belirten Bakan Kurtulmuş, "Her vekalet savaşının bir sonu vardır, limitleri vardır. Suriye’deki vekalet savaşının da sınırları dolmuş, eğer Suriye’de bir insani çözüm bulunup Suriye halkının istediği demokratik bir rejim kurulamazsa bundan sonra sadece vekalet savaşlarında büyük ülkeler vekilleri, yani maşaları üzerinden savaşacak değil, bundan sonra Amerika ve Rusya çatışma ortamına girecek diye bunları evvel söylemişiz. O noktaya geldik mi, geldik. Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir diye Türkçe’de güzel bir söz var” dedi.

"Türkiye terör örgütlerine karşı istiklal mücadelesi veriyor"

Afrin’de ya da başka bölgelerde verilen istiklal mücadelesinin sadece terör örgütlerine karşı değil, bu örgütlerin arkasında, onları maşa olarak kullanan güçlere karşı verilen bir onur mücadelesi olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Savaşın da bir ahlakı var, bir hukuku var. Mertçe, dürüstçe ortaya çıkarsın düşmanlık yaparsın, savaşırsın. Vekalet savaşı, adı üstünde kendi elimi ateşe sokmak istemiyorum, maşalarımla ateşe yaklaşacağım, paravan bazı örgütlerle bu mücadelenin içinde olacağım diyen bazı devletlerin başlattıkları yeni tür, ahlaksız bir savaş türüdür. Ürettikleri birtakım terör örgütleri üzerinden DEAŞ’ı ile PKK’sı ile PYD’si ile ya da Boko Haram gibi nevzuhur birtakım örgütlerle dünyayı hizaya sokmak, siyasete ayar vermek, ülkeleri bir şekilde kendi kontrollerine almak için terör örgütleri üzerinden, silahlı örgütler üzerinden mücadeleyi sürdürenler aslında yeni bir tür savaşı da başlatmış oldular. Adını da vekalet savaşları koydular. Biz bu vekalet savaşlarının ne kadar yanlış, ne kadar ahlaksız ve ne kadar insanlık düşmanı, sinsi bir savaş olduğunu çok iyi bir şekilde biliyoruz. Ne yazık ki bu vekalet savaşlarına büyük bedeller ödemiş bir ülkenin fertleri olarak bunu söylüyoruz. 40 yıllık süre içerisinde PKK terör örgütü üzerinden bu memlekete ödetilen bedel çok ağırdır. Yaklaşık 40 bini aşkın insanımız ölmüş, Türkiye bir buçuk trilyon dolar teröre maliyet ödemek mecburiyetinde kalmıştır. Bugün yine aynı şekilde Afrin’de ya da başka bölgelerde verdiğimiz bu istiklal mücadelesi de aslında sadece bu örgütlere karşı değil, bu örgütlerin arkasında, onları maşa olarak kullanan güçlere karşı verdiğimiz bir onur mücadelesidir, bir istiklal mücadelesidir” şeklinde konuştu.