Bakan Kurtulmuş: HDP, Afrin konusunda safını belli etmeli

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AK Parti, MHP ve CHP'nin Afrin konusunda ittifak içinde olduğunu belirterek, "HDP, Afrin operasyonu konusunda safını belli etmelidir" dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere dün Kastamonu'ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, bugün '2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu' programına katıldı. Açılış programı öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Kurtulmuş, AK Parti, MHP ve CHP'nin Afrin konusunda ittifak içerisinde olduklarını belirterek MHP ve CHP'ye teşekkür etti.

'AFRİN SAVUNMASININ ÇANAKKALE SAVUNMASINDAN FARKI YOK'

Bakan Kurtulmuş konuşmasının devamında ise şunları söyledi:

"Bu mücadelenin arkasında da Türkiye'yi kuşatmak isteyen emperyalist güçlerin olduğunu tüm dünya biliyor. Çok açık söylüyorum; Afrin savunmasının Çanakkale savunmasından bir farkı yoktur. Ya da Kurtuluş Savaşı'mızın herhangi bir cephesinden bir farkı yoktur. Kafkas cephesindeki mücadelemizden bir farkı yoktur. Nasıl bir asır evvel biz bir beka mücadelesini 7 düvele karşı verdiysek bugün de aslında 7 düvele karşı veriyoruz. Orada, Afrin'de verilen mücadele PKK'nın PYD'nin 3-5 tane yolda yürümesini bilmeyen militanına karşı verilen bir mücadele değildir. Bu mücadelenin arkasında da Türkiye'yi kuşatmak isteyen emperyalist güçlerin olduğunu tüm dünya biliyor. Bunu HDP'liler de biliyor."