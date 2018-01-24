HABER

Bakan Kurtulmuş: HDP, Afrin konusunda safını belli etmeli

POLİTİKA HABERLERİ | 24.01.2018 16:48 | Son Güncelleme 4 saat önce

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AK Parti, MHP ve CHP'nin Afrin konusunda ittifak içinde olduğunu belirterek, "HDP, Afrin operasyonu konusunda safını belli etmelidir" dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere dün Kastamonu'ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, bugün '2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu' programına katıldı. Açılış programı öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Kurtulmuş, AK Parti, MHP ve CHP'nin Afrin konusunda ittifak içerisinde olduklarını belirterek MHP ve CHP'ye teşekkür etti.

'AFRİN SAVUNMASININ ÇANAKKALE SAVUNMASINDAN FARKI YOK'

Bakan Kurtulmuş konuşmasının devamında ise şunları söyledi:

"Bu mücadelenin arkasında da Türkiye'yi kuşatmak isteyen emperyalist güçlerin olduğunu tüm dünya biliyor. Çok açık söylüyorum; Afrin savunmasının Çanakkale savunmasından bir farkı yoktur. Ya da Kurtuluş Savaşı'mızın herhangi bir cephesinden bir farkı yoktur. Kafkas cephesindeki mücadelemizden bir farkı yoktur. Nasıl bir asır evvel biz bir beka mücadelesini 7 düvele karşı verdiysek bugün de aslında 7 düvele karşı veriyoruz. Orada, Afrin'de verilen mücadele PKK'nın PYD'nin 3-5 tane yolda yürümesini bilmeyen militanına karşı verilen bir mücadele değildir. Bu mücadelenin arkasında da Türkiye'yi kuşatmak isteyen emperyalist güçlerin olduğunu tüm dünya biliyor. Bunu HDP'liler de biliyor."

'HDP SAFINI BELLİ ETMELİ'

Daha sonra AK Parti, MHP ve CHP'nin Afrin konusunda ittifak içinde olduğunu belirten Bakan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla burada HDP tavrını çok açık ortaya koymalıdır, safını belli etmelidir. Türkiye'nin milli bağımsızlığından, onurundan bu ülkede yaşayan Türklerin, Kürtlerin diğer bütün unsurların dostça, kardeşçe yaşamasından yanalar mı? Yoksa emperyalistlerin kurduğu oyunun figüranı olan bir aktör mü ? Siyasi aktörü mü? Buna karar vermeleri lazım. Dolayısıyla burada herhangi bir tereddüt asla kabul edilebilir bir tereddüt değildir. Bu anlamda Türkiye'de yaşayan Kürt kardeşlerimizin tutumuna da aykırı bir tutumdur. Ümit ediyoruz ki, HDP bu sınavı doğru bir şekilde geçer. Türkiye'nin milli birliği, beraberliği, bu ülkenin gerçekten haklarının onuru için yapılan bu mücadelede hep beraber Türkiye'nin çoğunluğu ile birlikte dururlar diye ümit ediyoruz. Aksi, milletin yapmış olduğu bu beka mücadelesinde emperyalistlerin safında yer almaktır. Bundan başka bir şey değildir."

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Afrin'den acı haber! Yaralı askerler var

Son dakika: Afrin'den acı haber! Yaralı askerler var

İstanbul'da kar yağışı sürprizi! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporu

İstanbul'da kar yağışı sürprizi! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporu

Yeşilçam'ın 'Sezercik'ine şok suçlamada flaş gelişme

Yeşilçam'ın 'Sezercik'ine şok suçlamada flaş gelişme

Özel Hastanelerde Yeni Dönem Başlıyor

Özel Hastanelerde Yeni Dönem Başlıyor

Doğu Perinçek: Cumhurbaşkanı imam değildir, camide reklam olmaz

Doğu Perinçek: Cumhurbaşkanı imam değildir, camide reklam olmaz

Müge Anlı'nın kızı boyu kadar oldu

Müge Anlı'nın kızı boyu kadar oldu

İlginizi Çekebilir

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na rakip oldu! Adaylığını açıkladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na rakip oldu! Adaylığını açıkladı

YSK seçim listesini açıkladı: İYİ Parti yok!

YSK seçim listesini açıkladı: İYİ Parti yok!

Meral Akşener: Bunların bedelli askerlik ile işleri bitti

Meral Akşener: Bunların bedelli askerlik ile işleri bitti

Meral Akşener: Kuvvetli bir duyum! Devletimiz devreye girdi

Meral Akşener: Kuvvetli bir duyum! Devletimiz devreye girdi

2 partiye şok! İşte 2018'in ilk seçim anketi sonucu

2 partiye şok! İşte 2018'in ilk seçim anketi sonucu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan'dan 'Zeytinlik Harekatı' açıklaması: Obama bizi aldattı!

Erdoğan'dan 'Zeytinlik Harekatı' açıklaması: Obama bizi aldattı!

Afrin operasyonuyla ilgili kritik açıklama: YPG'nin devlet gibi yapı kurmasına tahammül edemeyiz

Afrin operasyonuyla ilgili kritik açıklama: YPG'nin devlet gibi yapı kurmasına tahammül edemeyiz

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'mankafa' eleştirisi

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'mankafa' eleştirisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin açıklaması: Kimsenin toprağında gözümüz yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin açıklaması: Kimsenin toprağında gözümüz yok

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gazilik unvanı verilsin" teklifi

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gazilik unvanı verilsin" teklifi

Yıldırım ve Kılıçdaroğlu'ndan ortak Afrin mesajı!

Yıldırım ve Kılıçdaroğlu'ndan ortak Afrin mesajı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.