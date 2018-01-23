Bakan Kurtulmuş: Kurtuluş mücadelesi veriyoruz

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'yu, 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesi nedeniyle ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş katıldığı açılış programı öncesi Afrin harekâtı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Hiç abartmadan söylüyorum; dünyanın bütün emperyalistlerine karşı bir büyük kurtuluş mücadelesi veriyoruz" dedi.

Kastamonu'da İlim Yayma Cemiyeti'nin hizmet binasının açılışı öncesi Afrin harekâtını değerlendiren Bakan Numan Kurtulmuş, birilerinin güçlü Türkiye'yi engellemek için elinden geleni yapmaya devam ettiğini belirterek, "Terörü nasıl başımıza bela ettilerse, Osmanlı coğrafyası üzerinden nasıl onlarca devlet çıkardılarsa, bir asır sonra yeniden bölmeyi, parçalamayı, paramparça hale getirmeyi amaç edindilerse, Yemen'den Libya'ya kadar bu coğrafyayı neredeyse yönetilemez hale getirdilerse, bugün de Türkiye'nin başına terörü bela etmelerinin arkasındaki ana niyet de odur" diye konuştu.

Birçok terör örgütünü Türkiye'nin başına bela edenlerin amaçlarının Türkleri, Kürtleri, Arapları birbirine vurdurmak olduğunu söyleyen Kurtulmuş şöyle devam etti: