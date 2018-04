Bakan Kurtulmuş Pekin’de

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, askeri operasyonların Türkiye turizmini olumsuz etkilemeyeceğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Çin ziyareti kapsamında başkent Pekin’de düzenlenen Çin Yurt Dışı Seyahat ve Turizm Fuarı’na (COTTM) katıldı. Türkiye stantlarını gezerek yetkililerden bilgi alan Bakan Kurtulmuş, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Kurtulmuş 2018’in ilk çeyrek rakamlarına bakıldığında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin askeri operasyonlarının turizmi olumsuz etkilemeyeceğinin görüldüğünü söyledi. Kurtulmuş, Çinli ve Türk seyahat acentelerinin temsilcileriyle görüşerek, iki ülke arasındaki turizm işbirliği hakkında bilgi aldı. Çin ve Türkiye’nin birbirine çok uzak olduğunu ifade eden Bakan Kurtulmuş, “Toplumsal olarak birbirlerine benzerliklerini olan iki toplum. Ataerkil aile yapıları var, aile değerlerine çok değer veriyor her iki ülkenin halkları da. Misafirperverlik konusunda benzerliklerimiz var. Her iki ülkenin halkı da sıcakkanlı davranışlar içerisinde. Türkiye, Asya’nın Avrupa’ya açılan kapısı, Çin’de Asya’nın en doğusundaki büyük bir ülke. Her iki ülkenin de büyük bir imparatorluk geçmişi var. Buradan kaynaklanan büyük bir medeniyet birikimi var. Dolayısıyla Türkiye ve Çin’in birbirine yakınlaşmasının turizm alanında da gerçekleşmesini arzu ediyoruz. Yol ve kuşak projesi kapsamında gelişecek olan siyasi stratejiler sadece siyaseten yakınlaşmayı değil her alanda da yakınlaşmayı öngörüyor” ifadelerini kullandı.