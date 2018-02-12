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Bakan Kurtulmuş, Sofya’da Bulgaristanlı mevkidaşı ile bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ | 12.02.2018 21:27 | Son Güncelleme

Sofya’da yarın Avrupa Birliğine (AB) üye ülkelerin turizm bakanlarının katılacağı toplantıya katılmak üzere Bulgaristan’a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Bulgar mevkidaşı Nikolina Angelkova ile bir araya geldi.Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Sofya’da Bulgar mevkidaşı Nikolina Angelkova ile bir araya geldi.

Bakan Kurtulmuş, Sofya’da Bulgaristanlı mevkidaşı ile bir araya geldi

Sofya’da yarın Avrupa Birliğine (AB) üye ülkelerin turizm bakanlarının katılacağı toplantıya katılmak üzere Bulgaristan’a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Bulgar mevkidaşı Nikolina Angelkova ile bir araya geldi.
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Sofya’da Bulgar mevkidaşı Nikolina Angelkova ile bir araya geldi. Bakan Kurtulmuş, Bulgaristan’ın turizmini geliştirme çabaları nedeniyle Nikolina Angelkova’yı tebrik ederek, ortak projelerde işbirliğine hazır olduklarını belirtti. Bakan Kurtulmuş, “Ev sahibi Bulgaristan Turizm Bakanı Sayın Nikolina Angelkova ile turizmde eğitim ve ortak tur paketleri başta olmak üzere birçok konuda kapsamlı işbirliğine gidilmesini kararlaştırdık“ dedi. Kurtulmuş, söz konusu projelerin sadece iki ülkedeki turizm sektörüne ve aynı zamanda bölgenin turizm haritasına katkı sağlayacağını vurguladı.
Bakan Angelkova ise, geçen yıla oranla ülkeye gelen Türk turist sayısında artış olduğunu kaydederek, Bulgaristan’ı en çok ziyaret eden ülke vatandaşları sıralamasına göre Türkiye’nin dördüncü olduğunu söyledi. İki ülke arasında turizm alanında kurulan ortak çalışma grubunun iyi ilişkilere örnek gösterebileceğini belirten Angelkova, Türkiye ile Bulgaristan arasında kurulan çalışma grubunun amacının ortak projeler geliştirmek olduğunu ifade etti. Bulgar Bakan, Türkiye’de ’Bulgaristan Günü’, aynı şekilde Bulgaristan’da da ’Türkiye Günü’ yapmayı planladıklarını açıkladı.

Bakan Kurtulmuş, Sofya’da Bulgaristanlı mevkidaşı ile bir araya geldi

Bakan Kurtulmuş, Sofya’da Bulgaristanlı mevkidaşı ile bir araya geldi

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