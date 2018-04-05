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Bakan Kurtulmuş, TBMM Milli Eğitim ve Kültür Komisyonu üyeleriyle buluştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2018 13:39 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeleri ile bir araya geldi.Bakan Numan Kurtulmuş, Ankara Palas Devlet Konukevin’de düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada milli kültürel bağımsızlığını elde edemeyen milletlerin hiçbir şekilde ekonomik ve teknolojik açıdan da bağımsız olamayacağını vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeleri ile bir araya geldi.
Bakan Numan Kurtulmuş, Ankara Palas Devlet Konukevin’de düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada milli kültürel bağımsızlığını elde edemeyen milletlerin hiçbir şekilde ekonomik ve teknolojik açıdan da bağımsız olamayacağını vurguladı. Son iki asırdır Anadolu coğrafyasında ‘Batı taklitçiliği’ ile birlikte bir kültürel yozlaşma yaşandığını belirten Bakan Kurtulmuş, “Millet olarak tahayyül dünyamızdaki erozyonu önlemek mecbriyetindeyiz” dedi.
Kentleşmeyle birlikte ruhlarını kaybeden, kültürel dokusundan giderek uzaklaştırılan şehirlerin yeniden kültürümüze uygun, insan odaklı yaşam biçimine dönüştürülmesi gerektiğini aktaran Bakan Kurtulmuş, “Tarihi eserlerimizi boğan ranta kurban ettiğimiz şehirlerimizi yeniden imar ve ihya etmeliyiz. Kültürel zenginliğimizi yeniden keşfetmemizi sağlayacak bir paradigma değişikliğine ihtiyaç vardı, bu değişim başladı” şeklinde konuştu.
Bakan Kurtulmuş, toplantıda kültür ve turizm alanında komisyon üyelerinin önerilerini dinledi. Bakan Kurtulmuş, toplantının ardından komisyon üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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