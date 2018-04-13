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Bakan Kurtulmuş ve Fakıbaba, Şanlıurfa’da restore edilen tarihi mekanların açılışını yaptı

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.04.2018 21:29 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa’da bakım, onarım ve restorasyonu yapılan 4 tarihi mekanın açılışını gerçekleştirdi.Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından bakım, onarım ve restorasyonu yapılan Barutçu Hanı, Kale Eteği Projesi ve Kızılkoyun Projesi ile Balıklıgöl çevre düzenlemesinin açılışını yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa’da bakım, onarım ve restorasyonu yapılan 4 tarihi mekanın açılışını gerçekleştirdi.
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından bakım, onarım ve restorasyonu yapılan Barutçu Hanı, Kale Eteği Projesi ve Kızılkoyun Projesi ile Balıklıgöl çevre düzenlemesinin açılışını yaptı. Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, belediye olarak çalışmalarına halk odaklı devam ettiklerini belirtti. Şanlıurfa için Türkiye’de örnek teşkil edecek çalışmaları halkın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Çiftçi, Şanlıurfa’yı turizm şehri yapmak için çıktıkları yolda çok güzel ilerlemeler kaydettiklerini dile getirdi.
Bakan Fakıbaba ise, “Şanlıurfa tüm güzellikleri hak ediyor. Şanlıurfa sadece bölgemizin değil, Türkiyemizin sigortasıdır. Bizler birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece kimse karşımızda duramaz. İşte böylesine bir dönemde yapılan bu güzel yatırımlar da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Tüm bu duygularla Şanlıurfamıza bu güzel eserleri kazandıran arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” dedi.
Şanlıurfalıları selamlayarak konuşmasına başlayan Bakan Kurtulmuş ise, “Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemizin 4 büyük güzel projesinin açılışını gerçekleştirmek bizim için mutluluk verici. Böylesine manevi değeri yüksek bir şehrimizde bu kadar güzel projeleri kazandıran Büyükşehir ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından temsili kurdele kesimi yapıldı. Açılışın ardından Bakan Kurtulmuş, Bakan Fakıbaba ve diğer protokol üyeler birlikte Hz. İbrahim’in mağarası ile çarşı bölgesini gezerek, vatandaşlarla sohbet etti.

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