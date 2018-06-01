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Bakan Kurtulmuş'tan fabrika ziyareti

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.06.2018 22:06 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş: "Türkiye'nin köşeye sıkıştırılması için birileri düğmeye bastı, çok şükür güçlü bir hükümetimiz var. Gerekli tedbirleri alıyoruz, milletin parasının pul haline dönmemesi için bu operasyonları yapan yerli ve uluslararası şebekelerin dediğinin olmaması için bütün gücümüzle gayret sarf ediyoruz" - "Sadece kendi halkının refahı ve geleceği için değil dünyadaki mazlum milletlerin de elinden tutabilmek için Türkiye'nin güçlü olması lazım"

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye'nin köşeye sıkıştırılması için birileri düğmeye bastı, çok şükür güçlü bir hükümetimiz var. Gerekli tedbirleri alıyoruz, milletin parasının pul haline dönmemesi için bu operasyonları yapan yerli ve uluslararası şebekelerin dediğinin olmaması için bütün gücümüzle gayret sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurtulmuş, milletvekili adayı olduğu İstanbul 3'üncü Bölge içinde yer alan Beylikdüzü'nde üretim yapan bazı fabrikaları ziyaret etti ve işçilerle bir araya geldi.

Fabrikalardaki üretim tesislerini gezen ve işçilerle sohbet eden Bakan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni anlattı.

Kurtulmuş, "24 Haziran'da sandıklardan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu sisteminin ilk cumhurbaşkanı olarak seçilecek. Türkiye, büyük bir ülke olmak mecburiyetindedir. Sadece kendi halkının refahı ve geleceği için değil dünyadaki mazlum milletlerin de elinden tutabilmek için Türkiye'nin güçlü olması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Yurt içindeki ve dışındaki bazı güçlerin Türkiye üzerinde kirli oyunlar oynadığı, son dönemde ülke ekonomisinde ortaya çıkan dalgalanmaların da buna bağlı olduğu değerlendirmesinde bulunan Numan Kurtulmuş, hükümet olarak bunlara asla izin vermeyeceklerini bildirdi.

Bakan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Türkiye'nin köşeye sıkıştırılması için birileri düğmeye bastı, çok şükür güçlü bir hükümetimiz var. Gerekli tedbirleri alıyoruz, milletin parasının pul haline dönmemesi için bu operasyonları yapan yerli ve uluslararası şebekelerin dediğinin olmaması için bütün gücümüzle gayret sarf ediyoruz."

Basına kapalı gerçekleşen ziyaret sonrasında Kurtulmuş, işçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Anahtar Kelimeler:
fabrika işçiler Kültür ve Turizm Bakanlığı

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