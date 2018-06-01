Bakan Kurtulmuş'tan fabrika ziyareti

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye'nin köşeye sıkıştırılması için birileri düğmeye bastı, çok şükür güçlü bir hükümetimiz var. Gerekli tedbirleri alıyoruz, milletin parasının pul haline dönmemesi için bu operasyonları yapan yerli ve uluslararası şebekelerin dediğinin olmaması için bütün gücümüzle gayret sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurtulmuş, milletvekili adayı olduğu İstanbul 3'üncü Bölge içinde yer alan Beylikdüzü'nde üretim yapan bazı fabrikaları ziyaret etti ve işçilerle bir araya geldi.

Fabrikalardaki üretim tesislerini gezen ve işçilerle sohbet eden Bakan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni anlattı.

Kurtulmuş, "24 Haziran'da sandıklardan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu sisteminin ilk cumhurbaşkanı olarak seçilecek. Türkiye, büyük bir ülke olmak mecburiyetindedir. Sadece kendi halkının refahı ve geleceği için değil dünyadaki mazlum milletlerin de elinden tutabilmek için Türkiye'nin güçlü olması lazım." değerlendirmesinde bulundu.